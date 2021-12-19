«السبكي»: الفحص الطبي الشامل حق أصيل لكل منتفعي منظومة التأمين الصحي

أطلقت الهيئة العامة للرعاية الصحية، برئاسة الدكتور أحمد السبكي رئيس مجلس إدارة الهيئة، حملة توعوية تحت شعار «صحتك- قوتك» للتوعية بالفحص الطبي الشامل المجاني لمنتفعي منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة بالمحافظات الثلاث «بورسعيد والأقصر والإسماعيلية».

وأوضح بيان الهيئة، اليوم، أن الحملة التوعوية «صحتك- قوتك»، التي تبثها الهيئة عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، تتم بالتعاون مع إحدى شركات المستحضرات الدوائية العالمية، تحث على توعية المواطنين بضرورة المتابعة الدورية من خلال وحدات ومراكز طب الأسرة، والبالغ عددها 102 مركز ووحدة لصحة الأسرة تابعين للهيئة بكل أحياء وضواحي محافظات منظومة التأمين الصحي الشامل الثلاث (بورسعيد، الأقصر، الإسماعيلية).

الرعاية الصحية: الحملة يشارك بها شخصيات عامة وفنانون لحث المواطنين على الاطمئنان على صحتهم

وتابع بيان الهيئة، يشارك بالحملة التوعوية مجموعة من الفنانين والشخصيات العامة، لما لهم من تأثير إيجابي في المجتمع بهدف دعوة وحث المواطنين، بأهمية إجراء الفحوصات الدورية وذلك حفاظًا على صحتهم والاطمئنان على سلامتهم ووقايتهم من الإصابة من أي من الأمراض المزمنة كأمراض السكري، وارتفاع ضغط الدم، أو حتى التعايش الآمن مع هذه الأمراض.

السبكي يدعو منتفعي المنظومة التوجه لأقرب وحدة أو مركز طب أسرة لإجراء الفحص الطبي الشامل المجاني

واستكمل البيان أن خلال حملة «صحتك-قوتك» يتم بث عدة رسائل توعوية، من خلال أطباء الأسرة بمراكز ووحدات هيئة الرعاية الصحية بالمحافظات الثلاث لمنظومة التأمين الصحي الشامل، للتنويه عن أهمية الفحوصات وكيفية تجنب الإصابة بالأمراض المزمنة، وعوامل الخطورة التي قد تؤدي للإصابة بهذه الأمراض، مؤكدين على ضرورة الفحص الطبي الدوري الشامل المجاني للمنتفعين بالمنظومة الجديدة.

السبكي يؤكد الفحص الطبي الشامل حق أصيل لكل منتفعي منظومة التأمين الصحي الشامل ويتم سنويًا وبالمجان

وأكد الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، ومساعد وزير الصحة والسكان، والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل بالمحافظات، أن الفحص الطبي الشامل للمنتفعين، والذي تقوم به الهيئة من خلال منشآتها الصحية بمحافظات (بورسعيد والأقصر والإسماعيلية)، هو حق أصيل من حقوق المنتفعين، وذلك بهدف المتابعة الدورية للوقوف على الحالة الصحية للمسجلين بمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة بالمحافظات الثلاث.

ودعا كل المواطنين بالمحافظات الثلاث، للتوجه إلى وحدة أو مركز صحة الأسرة التابع لها المنتفع، لإجراء الفحص الطبى الشامل للمواطن ولأسرته، مؤكدة على ضرورة وأهمية إجراء الفحص الطبي الشامل، للاطمئنان على صحة المنتفعين وسلامتهم، وكذلك الكشف المبكر عن الأمراض وخصوصًا الأمراض المزمنة، لاتخاذ اللازم طبيًا وتدارك الحالة الصحية مبكرًا بما يساهم في تحسين جودة الحياة الصحية للمواطنين بشكل عام، والمنتفعين بمنظومة التأمين الصحي الشامل بشكل خاص.