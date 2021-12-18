«السبكي»: فحص 90 ألف مواطن ضمن «انزل واطمن» في بورسعيد

أعلن الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، اليوم، فحص أكثر من 90 ألف مواطن ضمن حملة «انزل واطمن» للفحص الطبي الشامل لمنتفعي التأمين الصحي الشامل ببورسعيد حتى الآن، لافتًا إلى امتداد عمل الحملة حتى نهاية العام الجاري؛ لفحص أكبر عدد من المنتفعين.

وأشار «السبكي» إلى أن «انزل واطمن»، حملة سنوية تستهدف الاطمئنان بشكل دوري على صحة منتفعي التأمين الصحي الشامل، والكشف المبكر عن الأمراض وخاصة المزمنة منها لسرعة علاجها واحتوائها أو السيطرة عليها؛ للحفاظ على الصحة العامة للأفراد، تماشيًا مع جهود الدولة والمبادرات الصحية الرئاسية التي ساهمت في تعزيز صحة المصريين، كأحد الأهداف التنموية للدولة ورؤية مصر للتنمية الشاملة المستدامة 2030.

5 فحوصات طبية ضمن «انزل واطمن»

ولفت إلى أن حملة «انزل واطمن» تشمل إجراء الفحوصات الطبية الشاملة للمنتفعين، منها 5 فحوصات أساسية تشمل فحوصات «طبيب الأسرة، فحص الأسنان، قياس العلامات الحيوية، صورة دم كاملة وقياس نسبة الهيموجلوبين في الدم، قياس السكر العشوائي»، وذلك للاطمئنان على الصحة العامة المنتفعين، وخاصة من كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة.

وتابع رئيس هيئة الرعاية الصحية، أن الحملة تشمل إجراء الفحوصات الطبية الشاملة لجميع الفئات العمرية من منتفعي التأمين الصحي الشامل بمحافظة بورسعيد، الذين مر عليهم عام من الفحص الطبي الشامل الدوري الأخير، داخل مراكز ووحدات طب الأسرة التابعة للهيئة بالمحافظة، والمسجل عليها منتفعي التأمين الصحي الشامل من أبناء بورسعيد، والبالغ عددها 34 مركز ووحدة طب أسرة حتى الآن.

واستكمل أنه يتم إجراء الفحوصات الطبية الشاملة للمنتفعين ضمن حملة «انزل واطمن»، داخل عيادات مخصصة للفحص الشامل بمراكز ووحدات طب الأسرة التابعة للهيئة ببورسعيد، من الثامنة صباحًا وحتى الثامنة مساءً، إضافة إلى تقديم التوعية التثقيفية والصحية اللازمة لكيفية الوقاية من الإصابة بالأمراض وخاصة المزمنة منها أو عوامل الخطورة المؤدية إليها، وأهمية الفحص الطبي الشامل للكشف المبكر عن الأمراض والوقاية منها.

وأكد السبكي، أن فريق طبي مدرب ومؤهل على أعلى مستوى، يجري الفحوصات الطبية الشاملة لمنتفعي التأمين الصحي الشامل ضمن حملة انزل واطمن ببورسعيد، مؤكدًا الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية للوقاية من فيروس كورونا خلال عمل الحملة للحفاظ على الصحة العامة للأفراد سواء من الأطقم الطبية والإدارية المشاركين بالحملة أو المترددين من منتفعي التأمين الصحي الشامل على الحملة، وكذلك الحفاظ على بيئة المنشآت الصحية خالية من عدوى فيروس كورونا.

وأشار إلى أنه يتم إحالة أي منتفع من منتفعي خدمات التأمين الصحي الشامل حال اكتشاف أي مرض لديه نتيجة الفحوصات الطبية الشاملة للحملة إلى المستشفيات المتخصصة التابعة لهيئة الرعاية الصحية بالمحافظة؛ لتلقي الخدمات والرعاية الصحية اللازمة لعلاجه وفق أعلى معايير السلامة والجودة العالمية.

إطلاق حملة انزل واطمن

تجدر الإشارة إلى أن هيئة الرعاية الصحية، أطلقت حملة انزل واطمن في 15 أكتوبر من العام الجاري؛ للفحص الطبي الشامل السنوي بالمجان لمنتفعي منظومة التأمين الصحي الشامل في محافظة بورسعيد أولى محافظات تطبيق المنظومة الجديدة، وذلك للاطمئنان والحفاظ على الصحة العامة للأفراد.