القومي للبحوث الفلكية: سجلنا هزة أرضية بقوة 5.9 ريختر صباح اليوم

قال الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، إن المعهد سجل اليوم الأربعاء، من خلال شبكات محطات الشبكة القومية للزلازل هزة أرضية بقوة 5.9 ريختر في تمام الساعة السابعة وثماني دقائق في كريت، وكان مركزه على عمق 50 كم تحت سطح الأرض، وهو ما جعل الشعور بهذه الهزة يصل إلى القاهرة وبعض مدن الدلتا.

قوة الزلزال في مصر وصلت إلى 5 وربع ريختر

وأضاف رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى، والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين أحمد عبدالصمد ومنة الشرقاوي: «قوة الزلزال في مصر صباح اليوم وصلت إلى 5 وربع ريختر، أي أنها قلت عما حدث في كريت، بسبب الزمن الذي استغرقته الموجات الزلزالية للانتشار من مركز الزلزال حتى وصلت إلى أماكن مختلفة في مدن الجمهورية».

لا خطورة من الزلزال على الأراضي المصرية

وتابع رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية: «لا خطورة من الزلزال على الأراضي المصرية لأنه يبعد عن أقرب منطقة من الحدود المصرية بنحو 350 كم، وتوابعها ضعيفة، والبصمة الزلزالية لزالزل شرق المتوسط مدتها تتراوح من 4 إلى 10 ثوانٍ، والشعور بها يختلف من فرد لآخر على حسب المكان المتواجد فيه وظروفه، فلو كان هناك شخص يقطن في الدور الأرضي، فإن شعوره سيكون مختلفا عن القاطنين في الأدوار العليا».

وسجلت محطات الشبكة القومية للزلازل صباح اليوم هزة شعر بها بعض المواطنين بالمدن المصرية، وهو الأمر الذي تم رصده من خلال مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.