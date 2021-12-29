ساقية الصاوي تستقبل 2022 بـ10 حفلات ومسرحية.. منها «النفيخة»

كشفت ساقية الصاوي عن الفعاليات والحفلات المقرر تنظيمها على مدار النصف الأول من يناير 2022، وتتنوع بين حفلات الشعر والإنشاد الديني والمسرح والغناء وغيرها، ومنها حفل المنشد محمود التهامي وحفل أم كلثوم.

وترصد السطور التالية، أبرز الفعاليات التي تستضيفها ساقية الصاوي، في الفترة من 1 حتى 15 يناير 2022، كما يلي:

حفل الشاعر محمود موسى.. السبت 1 يناير

يستعد الشاعر محمود موسى لتقديم حفل شعري يوم السبت 1 يناير في الخامسة مساءً، بمسرح قاعة النهر بساقية عبدالمنعم الصاوي.

ومحمود موسى شاعر مصري، صدرت له دواوين عدّة، منها «الديوان، حديث موسى - ونفس مع إيقاف التنفيذ».

حفل أم كلثوم.. الخميس 6 يناير

تستعد فرقة مسرح الساقية للعرائس، لتقديم حفلين غنائيين لكوكب الشرق أم كلثوم، يوم الخميس 6 يناير في السادسة والثامنة مساءً، بقاعة الحكمة في ساقية عبدالمنعم الصاوي، ضمن مشروع «أم كلثوم تعود من جديد، ويقود الفريق المهندس محمد عبدالمنعم الصاوي، الذي يتولى تحريك دميّة أم كلثوم.

حفل رضوى العوضي.. الخميس 6 يناير

تستعد الفنانة رضوى العوضي لتقديم حفل غنائي لأول مرة الخميس 6 يناير في السابعة والنصف مساءً بقاعة النهر في ساقية عبدالمنعم الصاوي، وتقدم رضوى باقة من أجمل الأغاني التراثية والحديثة.

مسرحية سليم وسليمة.. الجمعة 7 يناير

يستعد مسرح الساقية للعرائس لتقديم مسرحية «سليم وسليمة»، تأليف وإخراج محمد عبدالمنعم الصاوي، يوم الجمعة 7 يناير في الثالثة عصرا على مسرح قاعة الحكمة بساقية عبدالمنعم الصاوي.

حفل محمود التهامي.. الجمعة 7 يناير

يقدّم المنشد الشيخ محمود التهامي، مولد أهل الذكر في ساقية الصاوي، يوم الجمعة 7 يناير في الثامنة مساءً بقاعة النهر.

حفل ليلة الروكرز.. السبت 8 يناير

ويمكن لمحبي فن الروك، المشاركة في ليلة مميزة تحييها فرق «تفاقم، ريفروود، وزئير»، يوم السبت 8 يناير في السادسة مساءً بقاعة النهر، في ساقية عبدالمنعم الصاوي.

وتأسست «تفاقُم» وهي فرقة ميتال شرقي، في العام 2014، وتؤدي أغنياتها باللغة العربية العامية المصرية، أما «ريفروود» فتأسست عام 2018 على يد محمود نادر وروان محمد وعمر سالم، وبدأوا العمل في إصدار ألبومهم الأول «إيقاظ»، أما فرقة «زئير» فأسسها عازف الدرامز أحمد شريف، والبيزيست أدهم أشرف في 2019.

حفل جرامافن.. الأحد 9 يناير

وتستضيف ساقية عبدالمنعم الصاوي، حفل غنائي لفرقة جراما فن، يوم الأحد 9 يناير في قاعة النهر السادسة مساءً، وتقدم الفرقة خلال الحفل باقة من أجمل أغاني التراث المصرية، وتأسست «جراما فن» في مايو 2018 على يد عبدالناصر جمعة ومحمد صلاح.

حفل تيمبو باند.. الإثنين 10 يناير

يستعد الفنان عزت بسيوني لتقديم حفل موسيقي إيقاعات شرقية بصحبة فرقته «تيمبو باند»، يوم الإثنين 10 يناير في السابعة والنصف مساءً، في قاعة النهر بساقية عبدالمنعم الصاوي.

حفل محمد نمير.. الأربعاء 12 يناير

يستعد الفنان محمد نمير بصحبة فرقته الموسيقية، لتقديم حفل غنائي لأول مرة في الساقية، يوم الأربعاء 12 يناير في السابعة مساءً بقاعة النهر، ويقدم خلال الحفل باقة من أجمل أغاني الزمن الجميل.

حفل علي قنديل.. الجمعة 14 يناير

وجمهور الساقية على موعد مع جرعة دسمة من الضحك والفلسفة، في حفلين للفنان علي قنديل، يوم الجمعة 14 يناير في الرابعة والثامنة مساءً على مسرح قاعة النهر بالساقية.

حفل النفيخة.. الجمعة 14 يناير

تستعد فرقة «النفيخة» لإحياء حفل موسيقى، يوم الجمعة 14 يناير في الثامنة مساءً بقاعة الحكمة بساقية عبدالمنعم الصاوي، وأعد الفريق برنامجا فنيا تضمّن مختارات من الألحان التراثية والحديثة التي تم توزيعها بأسلوب يناسب النحاسيات المستخدمة.