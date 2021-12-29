رئيس الشيوخ يهنئ «السيسي» بالعام الجديد: أمنياتنا لكم بالخير والسلام

بعث المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ، برقية تهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمناسبة حلول العام الميلادي الجديد 2022.

عبدالرازق يهنئ الرئيس السيسي بالعام الجديد

وقال رئيس مجلس الشيوخ في برقيته: «تحية إعزاز وتقدير لشخصكم الكريم، اسمحوا لي باسمي وباسم أعضاء مجلس الشيوخ، أن أتقدم إلى فخامتكم بخالص التهنئة القلبية بمناسبة العام الميلادي الجديد، متمنين من الله أن ينعم على مصرنا الغالية وشعبنا العظيم بالخير والسلام، في ظل قيادتكم الرشيدة».

رئيس الشيوخ: أمنياتنا بدوام الصحة للرئيس

وتابع عبدالرازق: «أمنياتنا لكم بدوام الصحة وموفورها، وأن يعينكم الله على ما أقامكم فيه، وأن يحفظ الله خطاكم، ويكلل مسيرتكم بالتوفيق والنجاح، حفظ الله مصر بلدا آمنا مطمئنا، وكل عام وسيادتكم بخير».

رئيس النواب يهنيء الرئيس السيسي

من جهة أخرى، بعث المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، برقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، بمناسبة الاحتفال بالعام الجديد، وأكد في برقبته أن مصر استطاعت استعادة مكانتها الإقليمية والدولية بفضل جهود الرئيس السيسي خلال السنوات الماضية، مؤكدا أن الدولة المصرية تعيش في المرحلة الحالية نهضة تنموية على مستوى مختلف القطاعات داخل الدولة، وأشاد بالجهود المبذولة سياسيا واقتصاديا وأمنيا.

وتتواصل الاحتفالات بالعام الميلادي الجديد ط، وأعلنت الكنيسة عن اعتذارها عن استقبال المهنئين خلال قداس عيد الميلاد المجيد، الذي سيقام في الكاتدرائية بالعاصمة الإدارية الإدارية الجديدة، برئاسة البابا تواضروس الثاني، كما شددت الكنيسة على ضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية بشكل كامل خلال الاحتفالات في مختلف الكنائس والأماكن العامة، حرصا على سلامة المواطنين.