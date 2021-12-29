تفاصيل قتل «قهوجي» لزوجته وأبنائه الثلاثة.. «متبقاش مني غير شوية هدوم» (صور)

«شوية هدوم على حبل غسيل على جدران شقتهم الصغيرة».. هذا ما تبقى من ضحايا حادث قتل زوج لزوجته وأبنائه الثلاثة بمدينة الواسطى شمال محافظة بني سويف، وقد علقتها الزوجة قبل يوم أو اكثر من وفاتها، لتكون شاهدة على الحادث الذي لم يستغرق ساعات كثيرة على كشف ملابساته، بعد محاولة الزوج تضليل العدالة، بوفاة زوجته وأبنائه الثلاث عقب تناولهم محشي فاسد.

وجبة محشي فاسد

البداية كانت في السابعة والنصف، صباح أمس الثلاثاء، حينما تلقت شرطة النجدة بلاغا يفيد بوفاة أم وأبنائها الثلاثة عقب تناولهم وجبة محشي فاسدة داخل منزلهم، وتم إخطار اللواء طارق مشهور مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف بالبلاغ، والذي وجه بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإخطار جهات التحقيق، وتشكيل فريق بحثي باشراف اللواء أسامة جمعة مدير مباحث المديرية.

فريق بحثي لكشف ملابسات الحادث

وشكل مدير مباحث المديرية فريق بحثي برئاسة رئيس مباحث المديرية يضم رئيس مباحث مركز شرطة الواسطى وضباط مباحث المركز، لبيان سبب الحادث وكشف ملابساته وظروفه وبيان اذا ما كان حادث يحمل شبهة جنائية من عدمه، حيث انتقل الفريق البحثي إلى مكان الحادث على رأس قوة أمنية للمعاينة واستجواب الزوج وعدد من الجيران لسماع اقوالهم حول الحادث.

احتمالية الوفاة قبل ساعات من الإبلاغ

كشفت المعاينة الأولية لجثث الأم وابنائها الثلاث عن وجود علامات على الجثث تشير الى أن الوفاة حدث قبل ساعات من الإبلاغ بينها لون الوجه كذلك وجود رغاوي بيضاء خارجة من الفم، ما تسبب في اصطحاب رجال المباحث للزوج إلى مركز الشرطة لسماع اقواله واستجوابه لعدة ساعات.

كما انتقل إلى مكان الحادث جهة التحقيق، وناظروت الجثامين وأجرت معاينة لمكان الحادث، واستمعت لعدد من الجيران وأقارب الزوجة كذلك الزوج، والذي قال إن زوجته وأبناءه الثلاث تناولوا وجبة محشي ليلا ثم فوجئ صباحا بعدم استيقاظهم قبل أن يخرج لطلب إغاثة الجيران.

تشريح جثامين الأم وأبنائها الثلاثة

وأمرت جهة التحقيق بنقل الجثث إلى مشرحة مستشفى الواسطى المركزي لتشريحها لبيان سبب الوفاة، إضافة إلى إجراء تحليل وفحص لمتحصلات وفضلات المعدة بالجثث الأربعة، وسحب عينة من بقايا الطعام المحشي، وسماع أقوال الزوج والجيران لمعرفة تفاصيل الحادث وطلب تحريات المباحث حول الواقعة للوقوف على ظروفها وملابساتها.

التحريات والتحقيقات تكشف مفاجأت

ومع استمرار سماع أقوال الزوج ومواجهته بما أسفرت عنه التحريات، والتي تضمنت عدم ظهور الزوجة قبل يوم من الحادث على غير المعتاد، وكذلك الأبناء الثلاثة، وتواجد الزوج في تلك الفترة داخل الشقة، وعدم تناوله لوجبة المحشي معهم، بدأ في الانهيار واعتراف بأنه أقدم على دس سم فئران داخل الطعام للتخلص منهم، لعدم قدرته على الإنفاق عليهم في ظل تعاطيه المواد المخدرة.

وأمام رجال المباحث اعترف المتهم بأنه في الفترة الأخيرة أقدم على تناول المواد المخدرة، وأصبح غير قادر على الإنفاق على أسرته، وراودته فكرة التخلص من أسرته، وجاءته فكرة دس سم الفئران داخل الطعام لهم ومحاولة تضليل جهات التحقيق بأن الطعام فاسد.

الجيران: الزوجة كانت تساعده في أعماله

وروى جيران الأسرة بشارع «السعودية»، أن الزوجة كانت تساعد الزوج الذي يعمل قهوجي داخل مقهى صغير خاص به بأحد مواقف السيارات، وذلك بنقل المياه إليه يوميا في السادسة صباح كل يوم. وقال أحمد قطب محامي مالك العقار الذي تستأجر به الأسرة الشقة، والتي تقيم بها بطابقها الأول، «كانوا ساكنين في الدور الأول، وظروفهم على قدهم خالص، والمرحومة كانت غلبانة ولا بتهش ولا بتنش».

وأضاف «الزوجة كانت معتمدة أن تساعد زوجها يوميا بنقل المياه إليه في المقهى الخاص به، ثم تقدم على شراء الفطار وتفطر وسط أبنائها، ثم تقضي حاجات المنزل، وقبل يوم من الحادث اختفت تماما، وآخر ما شاهدناه منها قيامها بغسل ملابس أسرتها ونشرها على حبل الغسيل الموجود في حائط المنزل».

كانت مديرية أمن بني سويف تلقت إخطارا بوفاة ربة منزل تدعى سيدة عبدالمحسن سيد، وأبنائها طه احمد طه، 15 سنة، وآية أحمد طه، 9 سنوات، وعبدالرحمن أحمد طه، 5 سنوات، وجميعهم يقيمون خلف محطة وقود مدينة الواسطى، إثر تناولهم طعام وجبة طعام مسمومة، وتبين أن وراء الواقعة الزوج لمروه بضائقة مالية وإقدامه على تناول المواد المخدرة، قبل أن تقرر جهات التحقيق حبسه 4 أيام على ذمة التحقيق.