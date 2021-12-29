لافتات ترحيب وموسيقى عسكرية في استقبال الطلاب الجدد بأكاديمية الشرطة

انتظم الطلاب المقبولين في أكاديمية الشرطة للعام الدراسي الجديد 2021/2022، في الدراسة داخل الكلية، في أولى خطواتهم الدراسية التي تعدّهم لتحمّل مسؤولية الوطن وحمل رسالة الأمن والأمان في ربوعه كافة.

تحمّل مسؤولية الوطن

وذكرت وزارة الداخلية في بيان عنها، أنّ الطلاب الجدد المقبولين للدراسة في أكاديمية الشرطة من الحاصلين على الثانوية العامة والأزهرية وما يعادلها، وخريجي الكليات المختلفة، وحملة شهادة الليسانس في الحقوق من الذكور والإناث، اختيروا وفق معايير محددة، هدفها انتقاء العناصر القادرة على تأدية مهامها، وإعداد جيل قادر على تحمّل مسؤولية الوطن وصون أمنه وأمانه.

لافتات للترحيب بالطلاب الجدد

واستقبل الطلاب الجدد في أكاديمية الشرطة، قيادات الصرح العلمي، واستعدت الأكاديمية بوضع لافتات للترحيب بالطلاب، وعزفت موسيقى الشرطة مقطوعات وطنية في احتفالها بالطلاب الجدد.

من جانبهم، أعربت أسر الطلاب، عن فخرهم واعتزازهم بانضمام أبنائهم إلى هيئة الشرطة، مؤكدين أنّهم سيواصلون ملحمة العطاء والتضحية والفداء تحقيقا لأمن وأمان الوطن، وازدهار مصرنا الغالية وخدمة شعبها العظيم.