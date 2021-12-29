«الصحة»: اختيار موعد التطعيم متاح للمواطنين

كشف الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، عن تفاصيل تحديث موقع لقاح كورونا، وأكد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان في تصريحات خاصة لـ«الوطن» على أن موقع تسجيل لقاح كورونا حاليا فتح لجميع الأعمار المسموح لها بالتطعيم بداية من 12 عاما وحتى كبار السن، لافتا إلى أن التحديث شمل قيام المواطن باختيار الوقت المناسب للتطعيم والمكان الأفضل بالنسبة له ولسكنه وعمله أيضا، يأتي ذلك في إطار حرص الوزارة على تسهيل مهمة الحصول على اللقاح.

مصر لا توجد بها قوائم انتظار لتطعيم المسافرين

وأضاف الدكتور حسام عبدالغفار، أن التحديث شمل أيضا إرسال الرسالة بعد التسجيل بيومين على الأقل وأحيانا تكون يوم واحد فقط، معلنا أن مصر لا توجد لديها قائمة انتظار للمسافرين، موضحا أن جميع المسافرين يحصلون على اللقاحات في وقتها ودون تسجيل أحيانا، لافتا إلى استمرار استقبال الوزارة لشحنات جديدة من لقاحات كورونا خلال هذا الأسبوع وبداية من العام المقبل.

دراسة تطعيم الأطفال الأقل من 11 عاما

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار فيما يتعلق بالحديث عن تطعيم الأطفال من 5 لـ11 سنة، أكد على أن لجنة الأبحاث بالوزارة تعكف على دراسة هذا الموضوع لمعرفة الآثار الجانبية للقاحات كورونا على هذه الفئة، مشيرا إلى أن لقاحات كورونا مهمة للأطفال بشكل عام «فئة قليلة الإصابة بالفيروس ولكنها أكثر عدوى، ولكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة».

وكشفت تقارير رسمية صادرة من وزارة الصحة والسكان عن ارتفاع معدلات الشفاء من فيروس كورونا داخل مستشفيات العزل الصحي على مستوى محافظات الجمهورية، مؤكدة على استمرار الوزارة في رفع أعلى درجات الاستعداد القصوى لمتابعة الموقف الوبائي للفيروس لحظة بلحظة.

وطالبت الوزارة من المواطنين مجددا ضرورة الإسراع في التسجيل للحصول على لقاح كورونا للمساهمة في الحد من انتشار العدوى والسيطرة على الفيروس والانتهاء من تطعيم المواطنين، وفقا للخطة التي وضعتها الوزارة.