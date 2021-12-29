«الصحة» تعلن شروط وضوابط أداء العمرة الفترة المقبلة للوقاية من كورونا

قال الدكتور أيمن إمام، مدير عام الإدارة العامة للحجر الصحى بوزارة الصحة، إن الوزارة وضعت مجموعة من الشروط والقواعد على المواطنين الراغبين في الذهاب لأداء العمرة خلال الفترة المقبلة، وفقا للقواعد والإجراءات الاحترازية التي يمكن أن تساعد على الحد من انتشار فيروس كورونا خلال الفترة المقبلة وهذه الشروط تسري على جميع المواطنين الراغبين في أداء العمرة.

شروط وضوابط الصحة لأداء العمرة

وأضاف «إمام» في تصريحات خاصة لــ«الوطن»، أن من شروط أداء العمرة خلال الفترة المقبلة، أن يكون المواطن حاصلا على الجرعة الثالثة «التنشيطية»، أو تكون الجرعة الثانية سارية المفعول ولم تمر عليها أكثر من 6 أشهر وتكون من إحدى اللقاحات المعتمدة لدخول الممكلة والتي توفرها مصر للمواطنين في مختلف مراكز التطعيم.

أصحاب الأمراض المزمنة غير مدرجين لأداء مناسك العمرة

وتابع مدير عام الإدارة العامة للحجر الصحى بوزارة الصحة، أن يجب أن يتمتع المواطنين الراغبين في أداء العمرة بلياقة صحية جيدة وتكون لديهم القدرة على الذهاب لأداء مناسك العمرة ولا يكونوا من مصابي «الأمراض المزمنة»، لأنهم أكثر عرضة للعدوى بفيروس كورونا.

لا توجد فئة عمرية ممنوعة من أداء مناسك العمرة

وأضاف «إمام»، أنه لا توجد فئة عمرية معينة ممنوعة من الذهاب لأداء مناسك العمرة وفقا للشروط المعلنة، مشيرا إلى أن أداء العمرة متاح للمواطنين وفقا للقواعد التي تم ذكرها، وهناك تواصل مستمر مع الممكلة العربية السعودية بشأن تحديث الضوابط أو وضع شروط جديدة متعلقة بالمواطنين الراغبين في أداء العمرة، وفقا للوضع الوبائي لفيروس كورونا وآخر التطورات الناتجة عنه.

عزل أي مواطن لديه اشتباه إصابة بكورونا عقب العودة

وأوضح «إمام» أنه عقب عودة المواطنين من أداء مناسك العمرة ستجرى مسحة «pcr» لهم للتأكد من سلامتهم وعدم تعرضهم للإصابة بفيروس كورونا خلال فترة العمرة، مشيرا إلى أنه سيتم عزل أي مواطن يشتبه في إصابته بأعراض كورونا وسيخضع لبروتوكول العزل حتى تعافيه من الأعراض.

أهمية الالتزام بالتدابير الوقائية

وشدد مدير عام الإدارة العامة للحجر الصحى بالوزارة، على أهمية الالتزام بكافة الضوابط والتدابير الوقائية التي يمكن أن تساعد في التخفيف من انتشار الفيروس أثناء السفر أو أداء مناسك العمرة، مشيرا إلى أنه من المقرر بدء توافد المواطنين لأداء مناسك العمرة بداية من شهر رجب المقبل.