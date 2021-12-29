الصحة: «qr code» للجرعة المعززة والسجن 10 سنوات لتزوير الشهادة

قال مصدر مسؤول بوزارة الصحة والسكان، إنّ الحاصلين على الجرعة الثالثة من لقاح كورونا سيحصلون على شهادة تطعيم كورونا، جديدة مُدون بها الجرعة التنشيطية، وتابع المصدر في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الشهادة مهمة للمسافرين للخارج، لافتًا إلى أن بعض الدول بدأت فرض إجراءات جديدة للدخول من بينها الحصول على الجرعة المعززة.

الجرعة الثالثة من لقاح كورونا

وأضاف المصدر: «الجرعة الثالثة من لقاح كورونا، مختلفة عن الجرعتين الأولى والثانية، خاصة للمواطنين الحاصلين على لقاح سينوفارم، ومسافرين لدولة لم تعترف بهذا اللقاح، وهنا سيتم التطعيم بجرعة مختلفة من لقاح آخر معتمد واستخراج شهادة تطعيم كورونا»، وأعلن المصدر عن أماكن استخراج شهادات تطعيم كورونا من خلال 120 مكتبًا في المحافظات، مؤكدًا أنّ الشهادات معتمدة وتحمل رمز الاستجابة السريع QR Code للمواطنين الراغبين فى السفر للخارج من الحاصلين على لقاح كورونا.

الصحة تحذر من تزوير شهادات تطعيم كورونا

وأشار إلى أن شهادات تطعيم كورونا غير مقبول تزويرها، محذرا من قيام أى شخص بتزويرها الأمر الذي يخضعه للمساءلة القانونية والسجن من 3 لـ10 سنوات، لافتا إلى أن جميع لقاحات كورونا آمنة وفعّالة.

وفي سياق متصل، أكد المصدر أنّ مصر تستعد لاستقبال شحنات جديدة ومتنوعة من لقاحات كورونا بداية من اليوم، لافتا الى أن الدولة المصرية تعمل على توفير كافة لقاحات كورونا ضمن خطتها للتوسع فى عملية تطعيم المواطنين، فيما أكدت وزارة الصحة والسكان رفع أعلى درجات الاستعداد بمختلف محافظات الجمهورية لمتابعة الوضع الوبائي.