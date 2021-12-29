الزراعة: انطلاق المدارس الحقلية في محافظات الشرقية والقليوبية وأسيوط

أعلن مركز البحوث الزراعية انطلاق مبادرة تنفيذ 170 مدرسة حقلية للمحاصيل الشتوية والإنتاج الحيواني والسمكي، تحت رعاية السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي والدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية.

وقال الدكتور عادل عبدالعظيم، وكيل مركز البحوث الزراعية للتدريب والإرشاد، إنه بالتعاون بين المركز والإدارة المركزية للإرشاد الزراعى بدأت فاعليات تنفيذ المدارس الحقلية بمحافظات الشرقية والقليوبية وأسيوط، بمشاركة خبراء مركز البحوث الزراعية من معاهد المحاصيل الحقلية والبساتين والإرشاد الزراعى ووقاية النبات وأمراض النبات والإنتاج الحيوانى والمعمل المركزى لبحوث الحشائش وقد تم تدشين المدارس للمحاصيل التالية:

1- مدرسة حقلية لمحصول القمح.

2- مدرسة حقلية لمحصول البطاطس.

3- مدرسة حقلية لمحصول الفراولة.

4- مدرسة حقلية للإنتاج الحيوانى.

5- مدرسة حقلية لمحصول الطماطم.