«الزراعة»: تطوير 5 ملايين فدان.. والري الحديث يزيد الربحية والإنتاجية

قال الدكتور محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة، إنَّ الوزارة حريصة على إحداث تنمية حقيقية وشامل في كل قرى محافظات مصر، ولا سيما محافظات صعيد مصر، إذ أن هناك توسعات تحدث في الأراضي الزراعية.

نستهدف تطوير وتحديث نظم الري في 5 ملايين فدان

وأضاف «القرش»، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «هذا الصباح»، المذاع على شاشة قناة extra news، ويقدمه الإعلاميين محمود السعيد ونهى درويش، اليوم الأربعاء، أنَّ محافظة المنيا من أكبر محافظات الجمهورية من ناحية الاهتمام الزراعي حيث تمتلك 650 ألف فدان، كما أن منطقة توشكى بها مئات الآلاف من الأفدنة.

وأشار إلى أن تطوير الري من الملفات التي تعمل عليها الوزارة، حيث جرى تطوير أنظمة الري في مليون فدان، والمستهدف تطوير وتحديث نظم الري في 5 ملايين فدان، لافتا أن التحول من الري القديم للحديث من شأنه زيادة إنتاجية الفدان بشكل كبير، وصافي الربح يتضاعف.

وأوضح أن الدولة أطلقت مبادرة رائعة للفلاحين والمزارعين الراغبين في تطوير نظم الري في أرضهم حيث تتيح لهم الحصول على تمويل لتحديث نظم الري بدون فوائد على 10 سنوات، متابعا «هامش الربح اللي جي من موسم زراعي واحد بيكون أعلى بشكل كبير من القسط نفسه».

الدولة تشجع القطاع الخاص لإنشاء مراكز لتجميع الألبان

وأشار إلى أنه جرى زيادة عدد رؤوس الماشية في مشروع البتلو، حيث تم تخصيص 115 مليار جنيه لهذا المشروع، والدولة صرفت منها 6.5 مليار جنيه حتى الآن، وأنشأت مراكز لتجميع الألبان، وهناك تشجيع للقطاع الخاص لإنشاء مراكز للألبان.

وكانت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أعلنت أن كارت الفلاح مرتبط بحرص الدولة على التحول الرقمي، إذ أن وزارة الزراعة تخطت نسبة الـ 85% من كروت الفلاح المستهدف إصدارها، مؤكدًا في الوقت ذاته حدوث بعض الأزمات البسيطة بسبب عدم حصول بعض المزارعين على كارت الفلاح.