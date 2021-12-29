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بدء مراسم تشييع جثمان الإعلامية عزة الإتربي من مسجد السيدة نفيسة

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وداد خميس
12:34 م | الأربعاء 29 ديسمبر 2021
الإعلامية عزة الإتربي

الإعلامية عزة الإتربي

بدأت منذ قليل، مراسم تشييع جثمان الإعلامية عزة الأتربي، من مسجد السيدة نفيسة بالقاهرة، التي رحلت عن عالمنا مساء أمس الثلاثاء، عن عمر يناهز الـ74 عاما، وسوف تصلى عليها صلاة الجنازة بعد صلاة ظهر اليوم.

معلومات عن عزة الإتربي

ولدت عزة الإتربي في مدينة المنصورة في فبراير عام 1947، وعمل والدها طبيبا في قرية أخطاب، وبعد انتقالهم إلى القاهرة حصلت على الثانوية العامة من مدرسة الأورمان بالدقي.

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