«صباح الخير يا مصر» يودع عزة الإتربي: منحت ماسبيرو سنوات عمرها

عرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى، والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين أحمد عبدالصمد ومنة الشرقاوي، تقريرا تليفزيونيا بعنوان «وداعا.. عزة الإتربي»، ونشأت عزة الإتربي في مدينة المنصورة وهي من مواليد فبراير عام 1947م، وكان والدها يعمل طبيبا في قرية أخطاب، ثم انتقلوا إلى القاهرة وحصلت على الثانوية العامة في مدرسة الأورمان بالدقي.

الحزن يخيم على مبنى ماسبيرو برحيلها

وخيّم الحزن على مبنى ماسبيرو برحيل قامة إعلامية منحت ماسبيرو سنوات من عمرها، وارتبط اسمها مع شقيقاتا بالمبنى العريق لترحل بالأمس تاركة تاريخا من البرامج التي شكلت وعي جيل التليفزيون، هي الإعلامية الكبيرة عزة إبراهيم.

لم تخطط للعمل كمذيعة ولكن كان للقوى العاملة رأي آخر

الإعلامية الراحلة عزة الإتربي التحقت بكلية الآداب، قسم الاجتماع، عام 1967م، ولم تخطط للعمل كمذيعة؛ ولكن كان للقوى العاملة رأي آخر، فبعد عام من التخرج، جاءها التعيين بوزارة الإرشاد القومي، والتي كانت تضم 3 أقسام، هي الإذاعة والتليفزيون والاستعلامات.

كانت بداية عمل عزة الإتربي في إدارة التخطيط والمتابعة ولم يمضِ سوى أشهر، وتم الإعلان عن امتحان للمذيعين والمذيعات من العاملين داخل التليفزيون، وتقدمت عزة الإتربي ويقع عليها الاختيار لتكون مذيعة ربط عام 1969م.

تلقت عزة الإتربي تدريبات الصوت في معهد التليفزيون

وتلقت عزة الإتربي تدريبات الصوت في معهد التليفزيون على يد عبدالوارث عسر، وهو ما دعمها في مشوارها حيث استمرت كمذيعة ربط لسنوات، تدرجت فيها حتى وصلت لمنصب مدير إدارة الربط، كما تولت إدارة منوعات القناة الثانية، ثم أصبحت رئيسة للقناة الثانية ثم القناة الأولى.