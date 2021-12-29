السعودية تعيد تفعيل إجراءات الوقاية ضد كورونا بعد زيادة أعداد المصابين

أعلنت وزارة الداخلية السعودية، تفعيل القرار الخاص بارتداء الكمامات، وتطبيق إجراءات التباعد الاجتماعي في الأماكن المغلقة والمفتوحة، علاوة على الأنشطة والفعاليات، بداية من صباح غدٍ الخميس الموافق 30 ديسمبر 2021.

وقالت الوزارة، إنّ القرار تم اتخاذه بعد مراجعة تقارير صادرة عن السلطات الصحية المختصة بالمملكة، فيما يخص الوضع الوبائي لفيروس كورونا المستجد، وكذلك زيادة أعداد المصابين في الفترة الأخيرة، علاوة على انتشار السلالات المتحورة، وحذرت وزارة الداخلية السعودية من اتخاذ إجراءات وعقوبات تجاه المخالفين، كما دعت جميع أفراد المجتمع لتلقي جرعات اللقاح المضادة لفيروس كورونا.

القرارات حرصا على سلامة المواطنين

وصرح مصدر مسؤول بوزارة الداخلية السعودية لوكالة الأنباء السعودية «واس»، أنّ القرار يأتى انطلاقاً من حرص حكومة المملكة على حماية صحة المواطنين والمقيمين وقاصدي الحرمين الشريفين والحفاظ على سلامتهم، ولذا فقد تقرر إعادة الإلزام بارتداء الكمامة وتطبيق إجراءات التباعد الاجتماعي.

وبيّن المصدر أنّ جميع الإجراءات والتدابير تخضع للتقييم المستمر من قبل الجهات الصحية المختصة في المملكة، وذلك بحسب تطورات الوضع الوبائي محلياً وعالمياً، وشدّد المصدر على ضرورة التزام الجميع بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية كافة، والبروتوكولات المعتمدة لسلامتهم.

تطبيق الإجراءات الاحترازية داخل المساجد

من جهتها، قررت وزارة الشؤون الإسلامية السعودية، تطبيق الإجراءات الاحترازية داخل المساجد، علاوة على اتخاذ تدابير وقائية، فيما يتعلق بسياسة التباعد بين المصلين، وكذلك ارتداء الكمامات خلال تواجد المصلين في المساجد، تنفيذا لتعليمات السلطات المختصة.

يذكر أن وزارة الصحة السعودية، أعلنت عن خفض المدة الزمنية بين الجرعتين الثانية والثالثة للقاح فيروس كورونا لمدة 3 أشهر، بدلًا من 6 أشهر، بعد ظهور المتحور أوميكرون في المملكة.