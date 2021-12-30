الجامعات: لا يحق للطلاب الممنوعين من الامتحانات بسبب اللقاح المطالبة بإعادتها

أنهت الجامعات الحكومية والخاصة استعداداتها لامتحانات الفصل الدراسي الأول، للعام الجامعي الجاري 2021-2022، مع التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية، للوقاية من فيروس كورونا «كوفيد 19»، أبرزها التأكيد على قرار مجلس الوزراء بمنع دخول غير المطعيمن بلقاح كورونا إلى الحرم الجامعي أو الامتحانات، والالتزام بتطبيق إجراءات التباعد الاجتماعي، وارتداء الكمامة طوال فترة التواجد بالجامعة.

كما شددت الجامعات على ضرورة الالتزام بتعليمات الأمن الإداري، فيما يتعلق بإجراءات الامتحانات، والالتزام بالجدول الزمني المعلن من قبل المجلس الأعلى للجامعات، فيما يتعلق بالامتحانات.

الجامعات: ضرورة الالتزام بارتداء الكمامة طوال فترة التواجد بالجامعة

وأصدرت عدد من الجامعات، توجيهات مباشرة لعمداء الكليات، بتحذير غير الحاصلين على لقاح كورونا «كوفيد 19»، بالحرمان من دخول امتحانات الفصل الدراسي الأول، مؤكدة أنه لا يحق لهم المطالبة بإعادة الامتحانات، وأنه يجب عليهم الإسراع في الحصول على اللقاح، وكذلك تقديم شهادة فحص pcr، تثبت خلو الطالب من المرض، تقدم كل 3 أيام.

من جهته، أكد الدكتور مصطفى عبدالخالق، رئيس جامعة سوهاج، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه جرى التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة، للوقاية من فيروس كورونا «كوفيد 19»، أبرزها التأكيد على ضرورة ارتداء الكمامة طوال فترة التواجد بالجامعة، وتطبيق التباعد الاجتماعي، مشددا على منع أي طالب غير حاصل على لقاح كورونا من دخول امتحانات الفصل الدراسي الأول، منوها إلى أنه لا يحق لهم المطالبة بإعادتها مرة أخرى.

الالتزام بقرارات المجلس الأعلى للجامعات

في السياق ذاته، أكد الدكتور عباده سرحان، رئيس جامعة المستقبل، الالتزام بقرارات المجلس الأعلى للجامعات الحكومية كافة، بشأن امتحانات الفصل الدراسي الأول، منوها إلى أنه لا يحق للطلاب غير المطعيمن ضد كورونا، المطالبة بإعادة الامتحانات، بعد منعهم من الدخول في الجولة الأولى.