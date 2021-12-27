قرار جديد من الجامعات للطلاب والعاملين الحاصلين على جرعتي لقاح كورونا

شدد المجلس الأعلى للجامعات الحكومية برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي على ضرورة الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، خلال امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي الجاري 2021-2022، مع التأكيد على قرار مجلس الوزراء بشأن منع الغير مطعمين من دخول امتحانات الفصل الدراسي الأول.

حصر لكافة العاملين الذين حصلوا على جرعتين من اللقاح

أكد عدد من رؤساء الجامعات في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه في إطار إجراءات مجابهة تفشي فيروس كورونا، تقرر عمل حصر شامل الحاصلين على جرعتي لقاح كورونا تمهيدًا لمنحهم الجرعة الثالثة التنشيطية التعزيزية خلال الفترة المقبلة.

وقال الدكتور مصطفى عبدالخالق رئيس جامعة سوهاج، أن الجامعة نجحت في تطعيم ما يزيد عن 98% من الطلاب والعاملين بلقاح فيروس كورونا، مضيفا أنه جرى حصر باقي الأسماء التي لم تحصل على التطعيم وإرسالها لعمداء الكليات بشأن تطعيمهم.

وتابع رئيس جامعة سوهاج، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الجامعة انتهت من حصر جميع منتسبيها الذين حصلوا على الجرعتان الأولى والثانية، تمهيدا لمنحهم الجرعة الثالثة التنشيطية، وذلك بالتنسيق مع وزارة الصحة ممثلة في مديرية صحة سوهاج.

استعدادات وقائية تزامنا مع بدء امتحانات الترم الأول

وأضاف، أن الجامعة أنهت كافة الاستعدادات والتجهيزات الخاصة لامتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي الجاري 2021-2022، لافتا إلي أنه سيتم الالتزام بقرارات مجلس الوزراء بشأن منع دخول الغير مطعمين من الدخول.

وأشار إلى أنه جرى تخصيص عدد من نقاط التطعيم الثابتة والمتحركة بجوار مداخل الجامعة لمنح التطعيم الفوري لأي شخص يرغب في الدخول للجامعة وغير حاصل على لقاح كورونا.

منع دخول أي شخص للحرم الجامعي غير حاصل علي لقاح كورونا

وفي السياق ذاته، قال الدكتور مصطفى عبدالنبي رئيس جامعة المنيا، إن الجامعة مستعدة لتطبيق قرارات مجلس الوزراء والأعلى للجامعات بشأن امتحانات الفصل الدراسي الأول.

وأكد رئيس جامعة المنيا، أنه سيتم منع دخول أي شخص للحرم الجامعي غير حاصل علي لقاح كورونا مع التأكيد علي تطبيق القرار في الامتحانات، لافتا إلى انه جرى إتاحة التسجيل للحصول علي الجرعة التعزيزية الثالثة التنشيطية بالتنسيق مع وزارة، موضحا أنه يجرى حصر الفئات التي يحق لها الحصول على التطعيم.