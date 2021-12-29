الجنايات تعاقب ربة منزل بالسجن عام مع إيقاف التنفيذ.. جمعت بين زوجين

قضت محكمة جنايات القاهرة في جلستها المنعقدة اليوم، بسجن ربة منزل لمدة سنة مع إيقاف التنفيذ، لإدانتها بتزوير عقد زواج شرعي والجمع بين زوجين في نفس الوقت.

تعود القضية إلى ورود بلاغ لقسم شرطة عابدين، من محامي، أفاد خلاله أنه تزوج من إحدى السيدات في أكتوبر من العام المنصرم، وبعد خلافات نشبت بينهما تركت منزل الزوجية، ليكتشف بعد فترة أنها عادت لطليقها وتزوجت.

القبض على الزوجة

على الفور تم الانتقال لمحل سكن المتهمة وتم القبض عليها، واعترفت في محضر الشرطة وأمام النيابة العامة، أنّ البلاغ كيدي، وأنها عادت لطليقها بعد طلاقها بشكل شفوي من زوجها الأول، وعندما مَثل طليقها، أمام النيابة العامة أكد أن زوجته لم تخبره بزواجها من أحد أمام المأذون.

في سياق آخر، قررت النيابة العامة، حبس «لص حلوان»، لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة سحل طالبتين وسرقة هاتف إحداهما، كما شمل القرار، حبس صديق المتهم الأول، بتهمة شراء الهاتف المسروق، ونسبت له النيابة تهمة الاشتراك في جريمة السرقة، لعلمه بأن الهاتف من حصيلة مسروقات، وبمواجهة المتهمين اعترفا بتفاصيل الواقعة.

حبس لص حلوان على ذمة التحقيقات

وقال المتهم الرئيسي «أحمد. أ» 18 سنة، إنه اعتاد سرقة المارة بدراجته النارية، وعندما لاحظ أن إحدى الطالبتين تمسك بهاتفها للتحدث فيه، أسرع نحوها وهو يسير بدراجته النارية، وخطف الهاتف، لكن الطالبة أمسكت بيده، وأسرعت شقيقتها إلى عض يده، لكنه تمكن من الفرار، قبل أن يصدم سيدة كانت تسير بالقرب منها، وأرشد عن مكان الهاتف المحمول الذي باعه لصديقه «حسني» 19 سنة، وهو يعرف أنه من حصيلة السرقة.

وخلال جلسة عرض شهدتها النيابة العامة، تعرفت الطالبتان على «لص حلوان»، وقالت الطالبة «آلاء. م» 14 عاما، إنها أصيبت بكدمات وسحجات بالغة في الركبة، أثناء ملاحقتها للمتهم، بعد أن خطف هاتفها المحمول، وقت أن كانت تسير بصحبة شقيقتها «سما. م» 12 عاما طالبة في أحد شوارع حلوان.