عزل العبور: التحاليل لم تثبت وجود إصابة بمتحور أوميكرون بين المحتجزين

كشف الدكتور أيمن ثروت، نائب مدير مستشفى عين شمس التخصصي، التابعة لمستشفيات جامعة عين شمس والمخصصة لعزل مصابي كورونا، حقيقة اكتشاف إصابة بمتحور أوميكرون بين المحتجزين داخل المستشفى، وتابع قائلا: «لم نرصد أي متحورات لفيروس كورونا ولم تثبت التحاليل أي طفرات أو متحورات جديدة للفيروس ومنها متحور أوميكرون»، مؤكداً أنّ مستشفى عزل العبور لم يسجل أي حالة إصابة بمتحور أوميكرون وغالبية الحالات الموجودة مصابة بسلالة «دلتا».

«ثروت»: مستعدون لأي سيناريو لمواجهة أزمة كورونا

و أكد نائب مدير مستشفى عين شمس التخصصي بالعبور في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنّ المستشفى مستعد لمواجهة أي سيناريوهات متعلقة بأزمة كورونا مع التشديد على تطبيق الإجراءات الإحترازية، مضيفاً أنّه لا يوجد أي نقص في الأدوية والمستلزمات الطبية، وطالب المواطنين بضرورة التسجيل للحصول على لقاح كورونا للوقاية من الإصابة بالمرض، وتخفيف حدة الأعراض حال الإصابة.

وفي السياق ذاته، أكد الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، وعضو اللجنة العليا للفيروسات التنفسية التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أنّ الفترة الحالية تشهد نهاية الموجة الرابعة من فيروس كورونا، لافتا إلى أن التوقعات تشير إلى أن موعد بداية الموجة الخامسة من الفيروس ستكون في 15 يناير المقبل وحتى نهاية الشهر ذاته، وأضاف أنّ الدراسات العلمية التي أجراها أساتذة طب قصر العيني و57357 أثبتت عدم وجود أي سلالات لفيروس كورونا أو متحورات خطيرة.