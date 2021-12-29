«صحة الغربية»: نطبق كل الإجراءات الاحترازية في مراكز تلقي لقاح كورونا

تفقد الدكتور عبد الناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة بالغربية، مراكز تطعيم المواطنين بلقاح فيروس كورونا المنتشرة في مختلف مدن ومراكز وقرى المحافظة، وذلك لمتابعة سير العمل بها والالتزام بالإجراءات الاحترازية لمواجهة الوباء.

إجراءات احترازية مشددة

وأوضح وكيل وزارة الصحة بالغربية، أن هناك تعليمات مشددة من قبل وزير الصحة والدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، بتطبيق كل الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا من قبل الأطقم الطبية، داخل المؤسسات والمنشآت الصحية، وأثناء التعامل مع المواطنين، مبينا أن مراكز تلقي لقاح كورونا للمواطنين تعمل على مدار أيام الأسبوع وفي العطلات والإجازات سواء الأسبوعية أو السنوية من قبل الدولة، وتوفر الدولة كافة أنواع اللقاحات.

وأشار إلى أن هناك نظام متبع داخل كل مركز لقاح يعمل على تنظيم آليات الدخول والخروج من قبل المواطنين، ما يحافظ على سلامة وصحة المواطنين وتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية ومنها التباعد الاجتماعي.

قوافل «حياة كريمة»

وأشار الدكتور حميدة، إلى أن القوافل الطبية للكشف عن المرضى ضمن مبادرة رئيس الجمهورية «حياة كريمة» تواصل العمل بشكل يومي داخل مركز زفتى والقرى التابعة لها، وأن تلك القوافل تأتي في إطار اهتمامات الدولة بتحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين والإرتقاء بالمنظومة الصحية بقري الريف المصري.

وأضاف أن مبادرة «حياة كريمة» داخل مركز زفتى تشمل كل القطاعات الخدمية، وتعمل تلك المبادرة على تطوير الريف المصري وتحسين الحياة داخله بعد أن كان مهملا والخدمات فيه تقل من الخدمات في المدن.