«الجيزة» تكرم العاملين بمركز المعلومات لفوزهم في مسابقة التنمية المحلية

كرم اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، اللواء علاء بدران، السكرتير العام لمحافظة الجيزة، لحصول المحافظة على المركز الأول فى محور دراسات دعم القرار بمسابقة مراكز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بالمحافظات لعام 2021 التي جرى تنظيمها من خلال وزارة التنمية المحلية بالتنسيق مع مركز معلومات اتخاذ القرار بمجلس الوزراء.

وشهد المجلس التنفيذي تكريم «إيمان ثابت عبد العزيز ومحمود محمد سعد وعزة عبد الحليم يوسف وعبير مصطفي حسن وسمر عبد الفتاح محمد» من العاملين بإدارة مركز معلومات ودعم إتخاذ القرار بديوان عام المحافظة.

راشد: الدولة تهتم بتأهيل كوادرها البشرية

وأكد محافظ الجيزة، اهتمام الدولة بتحسين أداء الجهاز الإداري وتطوير معارف ومهارات العنصر البشري والتأهيل المستمر للكوادر البشرية ما يحقق تطوير الأداء.

وهنأ محافظ الجيزة الفائزين متمنيا لهم دوام التوفيق، مطالبا ببذل أقصى جهد لخدمة المواطنين وتأدية المهام والتكليفات بأفضل وأحسن صورة والتفانى في العمل.