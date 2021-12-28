محافظ الجيزة يتفقد محور الفريق كمال عامر: سيحل مشكلة الاختناق المروري

استكمالا للجولات الميدانية لمتابعة الموقف التنفيذي للمحاور الجاري تنفيذها، تفقد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، نسب تنفيذ الأعمال بمشروع محور الفريق كمال عامر «الزمر سابقا» رفقة اللواء محمد كيلاني رئيس جهاز تعمير القاهرة الكبرى، لمتابعة نسب تنفيذ الأعمال بمشروع المحور، وتذليل أية عقبات قد تواجه تنفيذ الأعمال.

راشد: المشروع يحقق نقلة نوعية في حل الاختناقات المرورية

وأكد محافظ الجيزة، أن الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي تشهد نقلة غير مسبوقة من خلال إنشاء مجتمعات عمرانية جديدة وتطوير شبكة الطرق والبنية التحتية، مشيرا إلى أن إحدى المشروعات التي حظت بها محافظة الجيزة هي محور الفريق كمال عامر، والذي يعد أحد مشروعات الطرق القومية لكونه يربط حركة السير مع عدد من المحاور المرورية الهامة، وسوف يحقق نقلة نوعية في حل الاختناقات المرورية بالعديد من القطاعات.

وخلال الجولة أكد المحافظ على أنه سوف يتم تدعيم مسار المحور بعددِ من كباري المشاة لخدمة المواطنين والمنشآت والمدارس الموجودة على جانبي مساره، بجانب تنفيذ الدورانات الموجودة أسفل المسار طبقآ للمعايير الفنية والمواصفات القياسية لتحقيق السيولة المرورية اللازمة، لافتاً أنه سيتم استغلال الباكيات الموجودة أسفل الكوبري، في إنشاء مواقف حضارية وساحات إنتظار لخدمة المواطنين، ولعدم انتظار السيارات بنهر الطريق.

شملت جولة محافظ الجيزة ورئيس جهاز التعمير، مسار محور الفريق كمال عامر، بدءاً من منطقه نصر الدين، وحتى ميدان الحسينية، والتي شدد خلالها المحافظ على رئيس جهاز السرفيس والنقل الجماعي، بالتنبيه على سائقي سيارات السرفيس بالالتزام بالأماكن المخصصة لهم، وعدم إعاقة الحركة المرورية.

المحافظ يوجه بتدعيم الشارع بأعمدة إنارة حديثة

كما وجه المحافظ رئيس حي العمرانية، بتدعيم الشارع بأعمدة إنارة حديثة وتقليص مساحة أرصفة المشاة، خاصة بالمناطق المجاورة لمطالع ومنازل الكوبري، لتحقيق المرونة اللازمة لقائدي المركبات، وكذا رفع كفاءة الأسوار الموجودة بشارع ترعة الزمر، لكي تتكامل أعمال التطوير التي تشهدها المنطقة، مشددآ على عدم السماح لمعارض السيارات بالتعدي على أرصفة المشاة لعرض السيارات وفي حالة عدم الالتزام يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.

رافق المحافظ خلال الجولة اللواء علاء بدران، السكرتير العام للمحافظة، والمهندس محمود منصور، مستشار رئيس جهاز التعمير ومحمد نور، رئيس حي العمرانية، ومحمود حسين رئيس جهاز السرفيس.