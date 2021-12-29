الأرصاد تكشف أماكن سقوط الأمطار غدا الخميس.. رعدية على بعض المناطق

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، في بيان صادر قبل قليل، عن أماكن سقوط الأمطار غدًا الخميس وحالة الطقس المتوقعة على البلاد، إذ يتوقع الخبراء أن يسود طقس مائل للبرودة على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية خلال ساعات النهار، معتدل الحرارة على شمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، ويكون الطقس شديد البرودة ليلًا على الأنحاء كافة، ويصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء.

أماكن سقوط الأمطار غدًا

وعن أماكن سقوط الأمطار غدًا الخميس، يتوقع خبراء الأرصاد أن تكون متوسطة ورعدية على المناطق الآتية: «السلوم - مطروح - الإسكندرية - البحيرة - كفر الشيخ - الدقهلية»

فيما يتوقع الخبراء أن تكون الأمطار خفيفة إلى متوسطة ليلًا على المناطق الآتية: «دمياط - بورسعيد - الغربية - الشرقية - المنوفية - القليوبية - القاهرة - الجيزة - الإسماعيلية - السويس - الفيوم - بني سويف».

نصائح الأرصاد للمواطنين مع بداية الطقس السيئ

ووجّهت هيئة الأرصاد الجوية عددًا من النصائح للمواطنين مع بدء حالة عدم الاستقرار على معظم محافظات الجمهورية غدًا، تتمثل في الآتي:

- ارتداء الملابس الشتوية الثقيلة خاصة للمواطنين في الأوقات المتأخرة من الليل وفي ساعات الصباح الباكر.

- بالنسبة للمسافرين، الحرص على القيادة بهدوء تام على الطرق خاصة أثناء تساقط الأمطار، والذي يمكن أن يؤدي أحيانًا إلى انخفاض الرؤية الأفقية، وانزلاق العجلات.

- الابتعاد تمامًا عن أعمدة الإنارة وأكشاك الكهرباء والمباني المتهالكة وعدم ركن السيارات أسفل العمارات.

- البُعد عن الأشجار واللوحات المعدنية الكبيرة.

- متابعة النشرات الجوية باستمرار نظرًا للتغيرات السريعة في الخرائط والتوزيعات الضغطية.

منخفضان جويان وراء التقلبات

وقال الدكتور محمود شاهين، مدير عام التنبؤات والإنذار المبكر بهيئة الأرصاد الجوية، إنّ البلاد حاليًا تتأثر بمنخفض جوي في شمال البحر المتوسط، يتزامن معه منخفض جوي قطبي في طبقات الجو العليا، لافتًا إلى أنّ تمركز المنخفضين وتلاصقهم معًا، يعمل على طول مدة هذه الحالة من عدم الاستقرار، والتي تبدأ من غدِ الخميس وحتى منتصف الأسبوع المقبل، وفقًا لتوزيعات الخرائط الضغطية، إلا أنّ هذه التقلبات تكون أقل حدّة من منخفض التنين الذي تعرضت له البلاد خلال مارس 2020.