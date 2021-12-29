أمطار رعدية وسيول ورياح شديدة.. ومسؤول بالأرصاد: ارتدو الملابس الثقيلة

كشف الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن تفاصيل حالة الطقس خلال الفترة المقبلة، محذرا من التقلبات الجوية بدايةً من غدٍ الخميس.

وقال «شاهين»، في تصريحات لـ«الوطن»، أنه اعتبارًا من الخميس، ستبدأ حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية والطقس، على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، وسقوط أمطار متوسطة ورعية أحيانا بنسبة حدوث تتراوح بين 50 و60% على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، بالإضافة إلى سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة ليلا بنسبة حدوث 40% على مناطق من الوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال الصعيد على فترات مقطعة.

تفاصيل حالة الطقس

وأشار «شاهين»، إلى سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة ورعدية يوم الجمعة، مصحوبة بحبات البرد أحيانا بنسبة حدوث تتراوح بين 50 و70% على مناطق من القاهرة والسواحل الشمالية والقاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة وشمال الصعيد وتزداد ليلا، وقد تصل إلى حد السيول على مناطق من سيناء وخليج السويس.

سبب التقلبات الجوية

وأرجع حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية إلى وجود منخفض جوي متعمق على سطح الأرض تصاحبه رياح جنوبية غربية مثيرة للرمال والأتربة في بعض المناطق والمحافظات.

هل سيكون فصل الشتاء الأعنف هذا العام

وأجاب «شاهين»، حول ما تردد بشأن صعوبة فصل الشتاء هذا العام وهل سيكون الأعنف مقارنة بالأعوام السابقة، قائلا: «لا توجد مؤشرات تؤكد ذلك، ففصل الشتاء يتسم بالتقلبات الجوية بين استقرار وعدم استقرار، ولا أحد ينسى عاصفة مارس 2020 فهذا طبيعي في بداية فصل الشتاء».

ووجه «شاهين»، عدة نصائح للمواطنين، من بينها ارتداء الملابس الثقيلة، والحذر عند القيادة حيث أن سقوط الأمطار قد يؤدي إلى عدم التحكم في عجلة القيادة أثناء السير، مشددا على ضرورة تجنب ممارسة الأنشطة البحرية في البحر المتوسط نظرا لارتفاع الأمواج خاصة يومي الجمعة والأحد.

موعد تحسن حالة الطقس

وقال مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد الجوية، إنّ حالة عدم الاستقرار مستمرة حتى منتصف الأسبوع المقبل، ويبدأ الاستقرار ابتداء من الثلاثاء القادم.