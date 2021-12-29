«الأرصاد» تحذر: حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية بداية من الغد

حذرت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، من طقس الغد، قائلة إنًّه يشهد حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية بداية من الغد، بسبب وجود منخفض متعمق على سطح البحر المتوسط، ويتزامن معه وجود منخفض متعمق بطبقات الجو العليا، وتشمل محافظات السواحل الشمالية للبلاد والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد.

طقس اليوم يشهد أجواء شتوية مستقرة

وأضافت «غانم»، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «هذا الصباح»، المذاع على شاشة قناة extra news، ويقدمه الإعلاميين محمود السعيد ونهى درويش، اليوم الأربعاء، أنَّ طقس اليوم يشهد أجواء شتوية مستقرة على كل مناطق الجمهورية، والطقس خلال ساعات النهار مع سطوع أشعة الشمس، مائل للبرودة على القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري وشمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

الطقس يصل حد الصقيع ليلا

ولفتت أنه خلال ساعات الليل الطقس يشهد انخفاضا ملحوظا في درجات الحرارة، ويكون الطقس شديد البرودة على كل مناطق الجمهورية، ويصل حد الصقيع في سيناء، وتصل الصغرى خلال ساعات الليل هناك لـ5 درجات مئوية فقط.

سقوط أمطار ونشاط للرياح

وأوضحت أنه من المتوقع سقوط الأمطار ما بين الخفيفة إلى المتوسطة على السواحل الشمالية للبلاد، وتكون على فترات متقطعة، كما أنه يوجد فرص لنشاط الرياح المثير للرمال والأتربة على بعض المناطق في أقصى غرب البلاد، مثل سيوة ومطروح والسلوم.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم في مصر

القاهرة 18 11

الإسكندرية 18 10

وادي النطرون 19 10

طنطا 18 10

شبين الكوم 19 11

دمنهور 18 11

بلطيم 18 11

مطروح 19 10

السلوم 19 10

سيوة 19 05

بورسعيد 18 16

دمياط 18 14

الزقازيق 18 10

المنصورة 18 10

الإسماعيلية 20 08

السويس 19 11

العريش 19 11

رفح 18 11

رأس سدر 19 10

نخل 17 00

نويبع 21 14

طابا 18 10

كاترين 13 02

الطور 21 09

شرم الشيخ 22 14

الغردقة 22 15

مرسى علم 23 13

الفيوم 19 07

بني سويف 19 07

المنيا 19 05

أسيوط 20 04

سوهاج 20 06

قنا 21 07

الأقصر 21 06

أسوان 20 10

إدفو 21 10

أبو سمبل 20 09

الوادي الجديد 20 03

شلاتين 25 15

أبو رماد 24 15

حلايب 23 16

رأس حدربة 23 16