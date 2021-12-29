شروط الحصول على قرض إكسبرس من بنك مصر.. و«تجارة ممنوعة» محظور تمويلها

يقدّم بنك مصر العديد من القروض والتمويلات المختلفة لعملائه بتيسرات وتسهيلات متعددة، ومنها قرض إكسبرس أونلاين للمشروعات الصغيرة، وترصد السطور التالية تفاصيل القرض، وفق الموقع الرسمي للبنك عبر الإنترنت.

ما هو قرض إكسبرس من بنك مصر؟

قرض إكسبرس يهدف إلى تمويل المشروعات الصغيرة بقيمة تبدأ من 100 ألف جنيه وحتى مليوني جنيه.

المستندات المطلوبة للحصول على قرض إكسبرس

عند التقدم بطلب للحصول على قرض للأعمال التجارية الصغيرة عبر الإنترنت المقدم من بنك مصر، ستحتاج إلى بعض المستندات، كما يلي:

- بطاقة الرقم القومي شرط أن تكون سارية.

- البطاقة الضريبية.

- إحضار صورة من السجل التجاري الخاص بالشركة التي تريد إنشائها أو تطويرها.

- موقف الضرائب والتأمينات الاجتماعية.

- القوائم المالية عن آخر عام مالي.

- شهادة المحاسب المالي.

- السجل التجاري للمورد.

- عرض أسعار فاتورة المورد.

وعند الموافقة على طلب القرض الخاص بك، سنحتاج إلى التحقق من بعض المستندات الإضافية قبل صرف الأموال للموردين، وهي كما يلي:

- عقد إيجار أو ملكية المقر الرئيسي لعملك.

- رخصة النشاط.

- عرض سعر المورد أو الفاتورة المبدئية.

كيف يمكن التقديم للحصول على قرض إكسبرس

على الراغبين في الحصول على قرض إكسبرس وتمويل من بنك مصر، الضغط على هذا الرابط وتسجيل البيانات الخاصة بالعميل طالب القرض. https://digital.banquemisr.com/sme/.

الأنشطة المحظورة من تمويل قرض إكسبرس

- البرمجة وتطبيقات الحاسب.

- مكاتب المحاماة والاستشارات القانونية.

- مقاولات التشييد والبناء.

- الإنتاج الحيواني والداجني والزراعي.

- التخزين.

- الصحافة.

- الأنشطة السياسية والدينية.

- القمار والملاهي الليلة.

- تجارة الأسلحة والذخائر.

- صناعة الأسلحة والذخائر.

وللمزيد من التفاصيل بشأن القرض، يمكن التواصل مع مركز خدمة العملاء من خلال رقم 19888 من داخل جمهورية مصر العربية أو 19888 (202+) من خارج جمهورية مصر العربية على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع.