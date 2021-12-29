المنيا تستعد لاستقبال عيد الميلاد بتكثيف أعمال النظافة وإلغاء الإجازات

أعلن اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، رفع درجة الاستعداد القصوى استعدادا لاحتفالات رأس السنة وعيد الميلاد المجيد، بمختلف القطاعات والمرافق العامة، موجها بإلغاء الإجازات والراحات لرؤساء الوحدات المحلية والقروية ومديريات الخدمات والادارات التابعة لها، خلال فترة الاحتفالات وذلك للمتابعة والرقابة المستمرة على سير العمل وتوفير كافة الخدمات للمواطنين.

غرف عمليات بالوحدات المحلية والقروية ومديريات الخدمات

كما وجّه المحافظ، بتشكيل غرف عمليات بالوحدات المحلية، والقروية، ومديريات الخدمات، لتعمل على مدار 24 ساعة، على أن يتم ربطها بغرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة، وذلك للإبلاغ الفوري عن أي أحداث قد تقع خلال فترة الأجازة.

تجهيز المعديات العامة والخاصة

ووجه المحافظ رؤساء الوحدات المحلية بإعداد كافة الحدائق وفتحها أمام المواطنين، واعداد كافة المعديات سواء العامة او الخاصة لمواجهة تزايد أعداد المواطنين المتنقلين، مع ضرورة مراجعة كافة المعدات واللنشات، للتأكد من صلاحيتها، مناشداً المواطنين بضرورة الالتزام بالتباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات والالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية خاصة بالأماكن التي بها تجمعات.

كما شدد المحافظ على رفع كافة الإشغالات ومتابعة الحالة العامة للنظافة بالشوارع والميادين الرئيسية، مع الاهتمام بأعمال الإنارة لتيسير حركة المرور والتيسير على المواطنين، والتنسيق مع أقسام الشرطة ومرفق الإسعاف كل في نطاقه الجغرافي .

وكلف المحافظ، وكيل وزارة الصحة، بمتابعة جميع المنشآت الصحية والمرور عليها وتقديم الخدمات العلاجية والرعاية الصحية بمستوى عال من الجودة على مدار 24 ساعة، مع مراعاة الانضباط والتواجد الفعلي للأطباء والعاملين مع تجهيز أقسام الاستقبال بالمستشفيات العامة والمركزية وتوفير جميع الأدوية الخاصة بالطوارئ.

كما وجه المحافظ وكيل وزارة التموين بالتأكد من توافر كافة المستلزمات والسلع الغذائية الاستراتيجية لسد احتياجات المواطنين مع تنظيم حملات رقابية وتفتيشية بالمراكز والمدن والقرى داخل نطاق المحافظة طوال فترة الاحتفالات، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية لرصد واتخاذ الإجراءات القانونية حيال كل الاغذية المعروضة بالأسواق بالمخالفة لاشتراطات الصحة العامة ومطابقتها للمواصفات.

وشدد المحافظ، على استمرار تكثيف حملات التعقيم والتطهير التي تنفذها المراكز والمدن والمديريات بالتنسيق بين جميع رؤساء الوحدات المحلية وشركة مياه الشرب والصرف الصحي، وكذلك مديرية الطب البيطري للقيام بتنفيذ حملات مكثفة للتطهير والتعقيم بالمنشآت الخدمية ورش الشوارع والميادين.