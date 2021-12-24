المحافظات تستعد لاستقبال أعياد الميلاد: تنظيف الشوارع وإزالة الإشغالات

وجهت وزارة التنمية المحلية، المحافظات بضرورة الاستعداد الجيد لاحتفالات أعياد الميلاد والكريسماس، بتنظيف محيط الكنائس وإزالة الإشغالات وتراكمات القمامة، والحفاظ على نظافة الشوارع والميادين المؤدية إلى الكنائس، وإزالة الباعة الجائلين، ومتابعة أعمال الإنارة وصيانة الأعمدة لإنارة الشوارع في محيط الكنائس، والتشديد على منع انتظار السيارات وإزالة السيارات المتروكة من فترة في الشوارع القريبة من مواقع الاحتفالات.

رفع درجة الاستعداد القصوى

من جانبها، تواصل أجهزة محافظة القاهرة رفع استعدادها للحفاظ على نظافة الشوارع وتطهيرها ومنع أي إشغالات بمحيط الكنائس، مع دخول احتفالات الأقباط بعيد الميلاد، وعملت هيئة النظافة في القاهرة، بالتنسيق مع شركات النظافة الخاصة، على غسل الأرصفة بمحيط أسوار الكنائس، وتطهير مداخل الكنائس في مصر الجديدة وشرق القاهرة ووسط البلد.

كما تتزين شوارع القاهرة، ومنها شبرا وميدان الكوربة في مصر الجديدة، بأشجار وزينة عيد الميلاد والإضاءة لتزيين الشوارع بمحيط الكنائس، كما تم الدفع بسيارات فنطاس لغسيل الأرصفة والشوارع بعد أعمال التنظيف.

تجميل الشوارع في أعياد الميلاد

وقال اللواء إيهاب الشرشابى، رئيس هيئة النظافة بالقاهرة، إن الهيئة تعمل على تجميل الشوارع ورفع كفاءتها من النظافة مع الاهتمام بالمساحات الخضراء والجزر الوسطى والحدائق، تبدأ مع تجميل محيط الكنائس ضمن الاستعداد لاحتفالات عيد الميلاد، مضيفا لـ«الوطن» أن أجهزة المحافظة تعمل على قدم وساق من أجل الحفاظ على جمال ونظافة العاصمة.

استمرار أعمال النظافة

وأشار إلى أن هيئة النظافة لا تتوانى عن العمل لنيل رضا المواطن، والأمر لا يتوقف على المناسبات فقط، حيث أعمال النظافة مستمرة بكل الأحياء والهيئة تتولى العمل في إحياء المنطقتين الجنوبية والشمالية، بينما تتولى شركات النظافة الخاصة، العمل في أحياء المنطقتين الشرقية والغربية.

وأكد أن الهيئة لا تتوقف عن تقديم الدعم الكامل، لإنجاح منظومة النظافة الجديدة مع دخول شركات المجال من أجل خدمة أفضل، وتغطية القاهرة التي تضم نحو 37 حي بالمناطق الأربعة.