الحكومة تحذّر المواطنين من طقس الجمعة.. أمطار غزيرة في 6 محافظات

وجّه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، برفع درجة الاستعداد في المحافظات المتوقع سقوط أمطار بها، لمواجهة موجة الطقس السيئ، كما شدّد على التعاون الكامل بين الوزارات والجهات المعنية، وتفعيل غرف الأزمات، وحشد كل المعدات اللازمة، والقوة البشرية لسرعة التعامل مع موجة الأمطار الغزيرة.

أماكن سقوط الأمطار غدا

استعرض الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، نماذج التنبؤ بحالة الطقس خلال الفترة من اليوم 29 ديسمبر حتى 2 يناير المقبل، موضحا أنّه من المتوقع سقوط أمطار خفيفة، اليوم على السواحل الشمالية الغربية وشمال سيناء، ووفقا لنماذج التنبؤ بالطقس بمركز التنبؤ بقطاع التخطيط وخرائط الأمطار، من المتوقع أن يشهد غدا الخميس سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة على السواحل الشمالية الغربية ومحافظة مطروح، قد تكون خفيفة إلى متوسطة على محافظات الوجه البحري.

أمطار غزيرة شمالا.. خفيفة على القاهرة وشمال الصعيد

وأضاف وزير الري، خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أنّه بالنسبة ليوم الجمعة، فمن المتوقع سقوط أمطار غزيرة على محافظات الإسكندرية والبحيرة ودمياط وكفر الشيخ وبورسعيد وشمال سيناء وأقصى السواحل الشمالية الغربية، تكون متوسطة إلى غزيرة على باقي محافظات الوجه البحري والدلتا، وتقل شدتها على القاهرة وشمال الصعيد.

استمرار الأمطار حتى 2 يناير 2022

وتابع عبدالعاطي، أنّ النتائج الأولية تشير إلى استمرار سقوط الأمطار يومي 1 و2 يناير 2022 على شمال البلاد وسيناء وسواحل البحر الأحمر، مطالبا المواطنين بتوخي الحذر، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتجنب الأضرار التي قد تنتج عن هذه الأمطار خاصة في المناطق ذات الطبيعة الجبلية، على أن يتم الإعلان عن تحديث التنبؤ خلال الأيام المقبلة.