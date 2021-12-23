الأرصاد: سقوط أمطار غزيرة بالإسكندرية والبحيرة «فيديو»

نشرت الصفحة الرسمية للهيئة العامة للأرصاد الجوية، على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، صورا وفيديوهات مرسلة من متابعيها من عدة محافظات، تظهر سقوط الأمطار الغزيرة عليها منذ قليل.

الأمطار على إدكو مستمرة منذ أمس

ونشرت صفحة الهيئة العامة للأرصاد الجوية، فيديو يظهر سقوط أمطار غزيرة على مدينة إدكو بمحافظة البحيرة، موضحة أن سقوط الأمطار مستمر منذ أمس.

كما نشرت الصفحة الرسمية للهيئة العامة للأرصاد الجوية، أمطار غزيرة على طريق الإسكندرية الصحراوي، إضافة لنشرها صورا لسحب كثيفة وأمطار على مدينة الإسكندرية.

أمطار غزيرة على الإسكندرية منذ قليل

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة، اليوم، وذلك على محافظات الجمهورية، وبعض البلدان العربية، موضحة أبرز الظواهر الجوية المتوقعة على مصر، إذ تتساقط أمطار خفيفة ومتوسطة، فضلا عن نشاط للرياح، وتكون الشبورة المائية صباحا على بعض المناطق، بحسب ما جاء في البيان.

درجات الحرارة اليوم في مصر

القاهرة 17 10

الإسكندرية 17 10

وادي النطرون 17 11

طنطا 17 10

شبين الكوم 17 10

دمنهور 17 10

بلطيم 17 11

مطروح 16 10

السلوم 16 11

سيوة 16 05

بورسعيد 18 10

دمياط 18 11

الزقازيق 17 10

المنصورة 17 10

الإسماعيلية 17 10

السويس 17 10

العريش 17 11

رفح 17 11

رأس سدر 17 12

نخل 16 07

نويبع 19 14

طابا 18 10

كاترين 11 00

الطور 19 13

شرم الشيخ 22 14

الغردقة 22 14

مرسى علم 21 14

الفيوم 17 08

بني سويف 17 08

المنيا 18 07

أسيوط 17 08

سوهاج 19 09

قنا 20 09

الأقصر 21 09

أسوان 22 10

إدفو 22 10

أبو سمبل 20 10

الوادي الجديد 19 09

شلاتين 26 15

أبو رماد 25 15

حلايب 23 16

رأس حدربة 24 16