افتتاح رئاسي لـ14 مشروعا قوميا بالمنيا خلال 2021.. منها محور سمالوط

أشاد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، بما تحقق من إنجازات غير مسبوقة في تاريخ مصر الحديث، وما شهدته من تطوير شامل لبنيتها التحتية ونهضة اقتصادية وعسكرية وتصدي للإرهاب الأسود، وذلك خلال 7 سنوات، منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي.

إشادة بالمشروعات القومية المنفذة في مختلف القطاعات

وأضاف المحافظ، أن عام 2021 شهد افتتاحا رئاسيا لـ14 مشروعا من المشروعات القومية الكبرى على أرض المحافظ، مقدما الشكر لرئيس الجمهورية، على تخصيص تلك المشروعات الكبرى، وافتتاح عدد كبير منها في عدة قطاعات حيوية، مما سيكون لها الدور في إحداث طفرة تنموية شاملة في المحافظة.

وتضم تلك المشروعات ما يلي:

- افتتاح محطة وشبكات مياه شرب مدينة أبو قرقاص، تشغيل جزئي بطاقة 102 / 204 ألف م3/يوم.

- افتتاح توسعات محطة معالجة صرف صحي العدوة، لرفع الطاقة من 2 إلى 10آلاف م3/يوم بتكلفة 33 مليون جنيه.

- افتتاح محطة معالجة الصرف الصحي (ثنائية وثلاثية) بطاقة 20 ألف متر مكعب يوميًا (مرحلة أولى) بمدينة المنيا الجديدة.

- افتتاح محور سمالوط على نهر النيل، بطول 24كم / عرض 21م، يشتمل على 47 عملاً صناعيًا منها عدد 30 كوبري كود 09، 24 / 17 نفق، ويعمل على تنمية وخدمة العديد من المناطق أهمها مناطق الاستصلاح الزراعي غرب المنيا، ومصنع الأسمنت ومحاجر الرخام ومحاجر الطوب الحجري شرق النيل، بتكلفة مليارو875 مليون جنية.

- افتتاح الطريق الصحراوي الغربي، امتداد القاهرة – المنيا بمسافة 230 كم متر، بعد الانتهاء من أعمال المرحلة الأولى من الطريق الصحراوي الغربي من القاهرة حتى المنيا، حيث شملت الاعمال، تطوير وتوسعة الطريق ليصبح 3 حارات في كل اتجاه بعرض رصف 12 متراً، وإنشاء طريق أسفلتي للشاحنات يضم 3 حارات في اتجاه أسيوط بعرض رصف 11 متراً، وطريق خرساني يضم حارتين في اتجاه القاهرة بعرض رصف 9 أمتار لتحمل الشاحنات الثقيلة القادمة من المحاجر والصعيد إلى القاهرة، فضلاً عن إنشاء 21 عملاً صناعياً بواقع 5 كباري و 16 نفقا.

- افتتاح 3 مستشفيات، وهي مستشفى سمالوط التخصصي، والمقام على مساحة 9630 م2 وكذلك مستشفى ملوي التخصصي، على مساحة 28.9 ألف متر مربع، وتتكون من 151 سريرًا، الى جانب مستشفى ديرمواس المركزي، وتتكون المستشفى من مبنى رئيسي بعدد 4 أدوار.

- افتتاح مستشفى الكبد والجهاز الهضمي بجامعة المنيا، ويتكون من 5 أدوار بسعة إجمالية 203 سرير منهم 44 سرير رعاية، 28 سرير عناية فائقة، قسم جراحة عامة، قسم المناظير.

- افتتاح تطوير منطقة مدينة العمال بحي أبوهلال جنوب مدينة المنيا، بإنشاء عدد 10 عمارات سكنية بعدد 218 وحدة سكنية وعدد 44 محل تجاري، وإنشاء مسجد ومرافق.

- افتتاح مجمع الصناعات بالمنطقة الصناعية، بالمطاهره شرق النيل، على مساحة 19 فدان حيث يضم 68 وحدة صناعية بتكلفة 284 مليون جنيه، وتبلغ مساحة الوحدات الصغيرة 432 متر مربع بينما الوحدات الكبيرة 790 متر مربع، وتصل إلى مساحة 800 متر مربع.

- افتتاح مركز التحكم الإقليمي بمركز سمالوط لخدمة خمس محافظات (المنيا، بني سويف، الفيوم، أسيوط، الوادي الجديد)، ضمن مشروع تطوير مراكز التحكم في الطاقة بالمنطقة الجنوبية، والمتضمن إحلال مركز التحكم الإقليمي القائم بنجع حمادي بمنطقة كهرباء مصر العليا، وإقامة مركز تحكم إقليمي جديد بسمالوط بمنطقة كهرباء مصر الوسطى، من خلال تعاون مشترك بين الشركة القابضة لكهرباء مصر وهيئة التعاون الدولي اليابانية (جايكا)، ويتحكم المركز في عدد (106) محطة للجهود ( 132 ك ف / 66 ك ف / 33 ك ف ) ، وينتج عن هذا المشروع تطوير شبكة الاتصالات القائمة وزيادة موثوقيتها لربط كافة المحطات بمراكز التحكمات الإقليمية في الدولة.

- افتتاح 22 عمارة (جنة 1) بعدد 528 وحدة سكنية كاملة التشطيب بمدينة المنيا الجديدة، بمساحات من 100م2 إلى 150م2، والمشروع محاط بسور وبوابات للأمن، يضم حمام سباحة ومساحات خضراء، وجميع العمارات بها أسانسير، والعمارة الواحدة تتكون من أرضي + 5 أدوار متكررة، بالإضافة لافتتاح مشروع الإسكان الاجتماعي بمدينة المنيا الجديدة، بعدد 85 عمارة بإجمالي 2040 وحدة سكنية.