وفد ألماني يزور آثار المنيا.. والمحافظ: سنُعيدها لخريطة السياحة العالمية

استقبلت المناطق الأثرية بمحافظة المنيا، وفداً سياحياً من ألمانيا لزيارة المناطق الأثرية والمعالم السياحية بالمحافظة، وزار الوفد منطقة آثار تل العمارنة وبني حسن، للتعرف على تاريخ الحضارات القديمة.

إعادة المنيا إلى خريطة السياحة العالمية

وأكد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، تكاتف جميع الجهات لإنجاح المنظومة السياحية بالمحافظة، والعمل على إعادة المنيا إلى خريطة السياحة العالمية، موجهاً مدير ادارة السياحة بتسهيل كافة الإجراءات أمام الزائرين وتهيئة الجو الملائم للتمتع بالمعالم الأثرية العديدة التي تزخر بها محافظة المنيا.

معالم المنيا السياحية

من جانبه، قال الدكتور ثروت الأزهري مدير ادارة السياحة بالمنيا، إن محافظة المنيا تضم العديد من المناطق الأثرية والمعالم السياحية الهامة منها، منطقة آثار الأشمونين والتي تقع شمال غرب مركز ملوي، ومنطقة آثار بني حسن والتي تقع جنوب مدينة المنيا بحوالي 20 كيلومتر، بالإضافة إلى منطقة دير جبل الطير والتي تضم أحد مسارات رحلة العائلة المقدسة.

وتضم المحافظة منطقة آثار البهنسا، والتي تقع على بعد 16 كيلومترا من مركز بني مزار، وهي مدينة أثرية قديمة عثر فيها على الكثير من البرديات التي ترجع للعصر اليوناني الروماني، وتلقب بـ«البقيع الثاني»، لكثرة من اسُتشهد فيها خلال الفتح الإسلامي.

كما تضم المنيا جانبا من مسار رحلة العائلة المقدسة بجبل الطير بمركز سمالوط وهي المناطق التي مرت منها السيدة مريم والمسيح في مصر هربا من بطش الرومان، والذي يتم تطويره بعد ادارجه ضمن رحلة الحج العالمي.