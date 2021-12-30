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محمود مسلم

حظك اليوم برج العذراء الخميس 30-12-2021 مهنيا وعاطفيا

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الوطن
12:00 ص | الخميس 30 ديسمبر 2021
حظك اليوم برج العذراء

حظك اليوم برج العذراء

يعرف عن مولود برج العذراء أنّه يتمتع بشخصية مفكرة يميل إلى النقد، ويأخذ وقتًا كبيرًا قبل اتخاذ أي قرار، كما يميل إلى الترتيب وتنسيق أموره مبتعدًا عن الفوضى.

وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج العذراء مهنيًا

الحالة الفلكية تدعمك، وتدفعك للتعامل بود وبروح مرحة، وتكتشف بداخلك طاقات جديدة، وقد يعدك الفلك أيضا بلقاءات موفقة.

حظك اليوم برج العذراء عاطفيًا

رغم الضغوط والخلافات.. القمر في منزل العلاقات يساعدك أن تستمع جيدا للطرف الآخر وتتفهم مشاعره.

ومن أبرز مشاهير برج العذراء الفنان خالد النبوي، ويوافق تاريخ ميلاده 12 سبتمبر.

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