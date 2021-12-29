10 سنوات لمتهم هتك عرض شقيقته أستاذة الجامعة و5 لصديقه بالدقهلية (فيديو)

قضت محكمة جنايات المنصورة، الدائرة الرابعة، بمحافظة الدقهلية، اليوم الأربعاء، بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات لمتهم استعان بصديقه لتصوير شقيقته عارية لإجبارها على التنازل عن نصيبها في ميراث والدها، بينما عاقبت المتهم الثاني بالسجن المشدد 5 سنوات، وذلك بعد اتهامهما بخطف باحثة جامعية، ومحاولة هتك عرضها وتصويرها في وضع مخل بعد اختطافها داخل سيارة، وحيازة أسحلة.

وصدر الحكم برئاسة المستشار بهاء الدين محمد خيرت المري، وعضوية المستشار أحمد لطفي حسانين، والمستشار سعيد السمادوني، والمستشار محمد الشرنوبي، وأمانة سر محمد جمال محمد ومحمود عبدالرزاق.

إحالة المتهمين لمحكة جنايات المنصورة

وأحيل المتهم «محمود .ا.ع.م.ع»، 21 عاما، متعهد توزيع طيور ومقيم بمحافظة المنوفية، و«م.أ.م.ص»، 21 عاما، شيف، ومقيم بقرية تابعة لمركز المنصورة للمحاكمة، لأنهما في يوم 27 سبتمبر 2021 بدائرة قسم أول المنصورة بمحافظة الدقهلية اختطفا المجني عليها «إسراء ا»، وكان ذلك عن طريقي التحايل والإكراه، بأن نسجا لها خيوط المكيدة وانطلت عليها، فتمكنا من اقتيادها داخل السيارة رقم «ع ط ج 2899»، وما إن فطنت لشريكيهما قاما بالاعتداء عليها بالضرب بالأيدي وأوثقا أيديها، وكمما فاها بلاصق، وتمكنا بتلك الوسيلة القسرية من إقصائها إلى عدة أماكن قصية وبعيدا عن ذويها وأعين الرقباء ليتمما الجرائم محل الاتهامات، وعلى النحو المبين بالتحقيقات.

تحقيقات النيابة في قضية تعرية المجني عليها

وكشفت تحقيقات النيابة أن تلك الجناية اقترنت بجريمة الخطف وجناية هتك عرض المجني عليها، وذلك لأنها في المكان ذاته وفي رابطة زمنية واحدة تعديا عليها بالضرب بالأيدي، وأوثقا أيديها وكمما فمها بلاصق، فخارت قوتها، ووهنت مقاومتها، وتمكنا بتلك الوسيلة القسرية من أن ينزع الأول عنها ما يستر عورتها حال تواجد الثاني للشد من أزره، عارضین عرضها المنتهك أعين الكافة وسرقا المبالغ المالية والهاتف الجوال والمستندات والمملوكة للمجني عليها.