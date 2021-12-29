أمطار الإسكندرية اليوم.. استعدادت مكثفة لمواجهة موجة الطقس السيئ

عادت الأمطار للهطول على الإسكندرية اليوم، بعد توقف دام نحو 3 أيام منذ نوة الفيضة الصغرى التي ضربت المدينة الساحلية نحو أسبوعين، الأمر الذي تبعته تحذيرات شديدة من هيئة الأرصاد الجوية وشركة الصرف الصحي لجميع المواطنين من تلك التقلبات التي تبدأ اليوم الأربعاء وتستمر حتى أول أيام العام الجديد، فمن المتوقع أن تبدأ الأمطار الشديدة من مساء الأربعاء على أن تكون متفاوتة الكثافة والتوقيت.

فرق طوارئ لمواجهة أمطار الإسكندرية اليوم

وبحسب ما أعلنته شركة الصرف الصحي حول استعداداتها لمواجهة أمطار الإسكندرية اليوم، جرى الدفع بفرق الطوارئ بقطاعي التشغيل والصيانة والتأمين الفني، من أجل أعمال تطهير بيارات المحطات والشنايش بخلاف أعمال تركيب مطابق وشنايش بعدة مناطق بالمحافظة.

ولم يقف الأمر عند ذلك تحسبا لأمطار الإسكندرية، إذ جرى تكثيف الأعمال منذ يوم الجمعة الماضي، بعد انتهاء النوة الماضية، على مدار الساعة لرفع العبء عن الشنايش والمطابق والشبكات والمحطات، نتيجة لتجريف مياه الأمطار للرواسب والمخلفات أثناء النوة، كما يجرى متابعة أعمال تطهير بخلاف أعمال تركيب مطابق وشنايش بعدة مناطق بالمحافظة.

الإسكندرانية يتحدون الطقس بنزول البحر قبل نوة رأس السنة

على الرغم من تلك الاستعدادات للنوة الجديد، إلا أن أبناء الإسكندرية لم يستسلموا لموجة الطقس السيئ والصقيع الذي يضرب المحافظة، وبمجرد أن سنحت لهم الفرصة وتوقفت الأمطار عادوا من جديد إلى شواطئ عروس البحر الأبيض المتوسط، منهم من فضل الجلوس على مقاعد الشواطئ للاستمتاع بجو شتوي مميز، وآخرون هبطوا إلى أسفل البحر يداعبون المياه والأمواج غير مبالين بالجو البارد.

ورصدت عدسة «الوطن»، أمس، وجود عدد من المواطنين داخل شواطئ منطقة ميامي شرق الإسكندرية، يستمتعون بطقس شتوي معتدل مستغلين هدنة السماء من الأمطار في الأيام بين النوات، إذ حرمت نوة الفيضة الصغرى أبناء المدينة الساحلية من الوجود على الكورنيش لمدة أسبوعين، ما دفع المواطنين لاستغلال تحسن الطقس خلال تلك الأيام.