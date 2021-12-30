17 فنانا غيبهم الموت في 2021.. أبرزهم «سمير ودلال»

أيام قليلة وينتهي عام 2021، الذي رحل خلاله عدد كبير من نجوم الفن، الذين تركوا حزنا كبيرا في قلوب المصريين، كان على رأسهم سمير غانم ودلال عبدالعزيز، بسبب فيروس كورونا.

ونستعرض في التقرير التالي، أبرز الراحلين في عام 2021:

- وحيد حامد

رحل الكاتب والسيناريست الكبير وحيد حامد، عن عالمنا يوم 2 يناير، عن عمر ناهز الـ76 عاما، إثر تعرضه لأزمة صحية، نقل على إثرها إلى المستشفى.

- هادي الجيار

توفي الفنان هادي الجيار يوم 10 يناير، عن عمر ناهز الـ 71، بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد، بعد إجرائه عملية قلب مفتوح..

- عزت العلايلي

رحل الفنان عزت العلايلي يوم 5 فبراير، عن عمر ناهز الـ86، بعد مشوار فني امتد لأكثر من 60 عاما، نتيجة معاناته من مشكلات صحية بسبب مرض الشيخوخة.

- علي حميدة

توفي الفنان علي حميدة يوم 11 فبراير 2021، بعدما ترك أعمال فنية هامة خلال مشواره الطويل.

- محمد عبدالحليم

رحل عن عالمنا الفنان محمد عبدالحليم، يوم 11 ديسمبر، بشكل مفاجئ دون التعرض لأي وعكة صحية، ووصي نجله بأن يدخل مجال التمثيل بعد وفاته ويكمل مشواره الفني .

- محمد نبوي

رحل السيناريست محمد نبوي عن عالمنا يوم 13 ديسمبر، بعد تقديم العديد من الأعمال الفنية .

- صباح فخري

رحل الفنان السوري صباح فخري يوم 2 نوفمبر، عن عمر ناهز 88 عاما.

- محمد ريحان

رحل الفنان محمد ريحان يوم 14 مايو في مستشفى الزقازيق الجامعي، بعد إصابته بفيروس كورونا والفشل الكلوي.

وكان «ريحان» قد تعرض لوعكة صحية مفاجئة، بسبب ارتفاع ضغط الدم، ودخل على إثرها الى العناية المركزة.

- يوسف شعبان

توفي الفنان يوسف شعبان نتيجة إصابته بفيروس كورونا المستجد، يوم 28 فبراير، عن عمر ناهز الـ90 عامًا.

- أحلام الجريتلي

وفي اليوم ذاته، رحلت الفنانة القديرة أحلام الجريتلي، عن عمر ناهز الـ73 عاما، بعد تعرضها لأزمة قلبية، عقب عودتها لمنزلها من تصوير أعمالها الرمضانية.

- سمير غانم

رحل الفنان سمير غانم يوم 20 مايو، بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد، وحزن الوسط الفني والعديد من المواطنين بشدة لفراقه.

- دلال عبدالعزيز

بعد ما يقرب من 3 أشهر لحقت به دلال عبدالعزيز، وتحديدا يوم 7 أغسطس، والتقطت أنفاسها الأخيرة دون علمها بخبر وفاة زوجها الفنان الراحل، متأثرة بمضاعفات فيروس كورونا، عقب معاناة دامت لأكثر من 3 شهور مع الفيروس، ما أثر بالسلب على جميع أجهزة جسمها وبالأخص الرئتين، ووضعت على جهاز التنفس الصناعي داخل المستشفى.

- ماهر سليم

بعد صراع طويل مع المرض ودخوله إلى أحد المستشفيات، توفي ماهر سليم يوم 2 سبتمبر، لكنه ظهر بعد وفاته في فيلم «المحكمة»، ومسلسل «الحرير المخملي»، اللذان جرى تصويرهما قبل رحيله.

- إلياس رحباني

رحل الفنان اللبناني عمر يناهز الـ83 عاما، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا «كوفيد- 19»، وهو الشقيق الأصغر للأخوين الراحلين عاصي ومنصور الرحباني، من مواليد عام 1938.

- المايسترو خالد فؤاد

رحل عن عالمنا المايسترو الكبير خالد فؤاد، عن عمر ناهز 72 عاما، إثر إصابته بفيروس كورونا، يوم 8 يناير الماضي.

- سوسن ربيع

رحلت الفنانة القديرة سوسن ربيع عن عالمنا يوم 6 مارس 2021، إثر إصابتها بفيروس كورونا، الذي منعها من المشاركة في عرض مسرحيتها الأخيرة «المتفائل»، أمام الفنان سامح حسين؛ إذ اعتذرت عن العمل بعد حجزها في المستشفى ودخولها العناية المركزة.

- الموسيقار جمال سلامة

توفي الموسيقار الكبير جمال سلامة يوم 7 مايو 2021، عن عمر ناهز الـ75 عاما، داخل أحد مستشفيات العزل بمنطقة الهرم، إثر إصابته بفيروس كورونا.

- نادية العراقية

رحلت الفنانة القديرة نادية العراقية، يوم 16 مايو 2021، عن عمر ناهز الـ57 عاما، إثر معاناتها مع فيروس كورونا، عقب تدهور حالتها الصحية داخل المستشفى.

- أحمد خليل

كما رحل الفنان أحمد خليل يوم 9 نوفمبر 2021، عن عمر ناهز الـ80 عاما متأثرا بإصابته بفيروس كورونا، وشهدت حالته الصحية تدهورا شديدا دخل على إثره العناية المركزة، ليلفظ أنفاسه الأخيرة داخل المستشفى.

- محب كاسر

رحل الفنان محب كاسر عن عالمنا يوم 18 ديسمبر 2021، بعدما قدم أعمالا فنية هامة.

- الفنانة سهير البابلي

وغبب الموت الفنانة سهير البابلي يوم 21 نوفمبر، بعد صراع مع المرض؛ إذ تعرضت لأزمة صحية، نقلت على إثرها إلى المستشفى، وظلت في العناية المركزة حتى وفاتها.