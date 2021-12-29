السعودية تعيد التباعد بين المصلين والمعتمرين في الحرمين

أعادت السعودية تطبيق إجراءات التباعد الجسدي بين المصلين والمعتمرين في الحرمين الشريفين، وصرح مصدر مسؤول في الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، أنه تقرر إعادة إجراءات التباعد الجسدي في المسجد الحرام والمسجد النبوي اعتبارًا من الساعة السابعة صباحًا من يوم غد الخميس الموافق 30 ديسمبر 2021.

تطبيق التباعد الجسدي بين المصلين

وأكد المصدر تطبيق التباعد الجسدي بين المصلين، وإعادة توزيع المصليات، وتوزيع المعتمرين على مسارات الطواف الافتراضية، بما يحقق تطبيق الإجراءات الاحترازية حفاظا على صحة وسلامة القاصدين، حسبما نقل الموقع الرسمي لرئاسة شئون الحرمين ووكالة الأنباء السعودية.

وأوضح المصدر ضرورة التزام جميع قاصدي الحرمين الشريفين والعاملين فيهما بالإجراءات الاحترازية بارتداء الكمامات، والتقيد بمواعيد الدخول حسب التصاريح الصادرة من التطبيقات المعتمدة، والحفاظ على مسافة التباعد الجسدي، والتقيد بتعليمات الجهات العاملة في الحرمين الشريفين.

موعد تطبيق قرار التباعد

وفي السياق نفسه، أكد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، أن قرار إعادة تطبيق التباعد الجسدي في الحرمين الشريفين اعتبارًا من الساعة السابعة صباحًا من يوم غد الخميس الموافق 30 ديسمر، نابع من حرص القيادة الرشيدة على صحة قاصدي المسجد الحرام والمسجد النبوي من مصلين ومعتمرين وزائرين.

وأوضح أن الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي اتخذت كل الاحتياطات الصحية لتوفير الأمن الصحي والبيئة التعبدية الصحية الآمنة لقاصدي الحرمين الشريفين، والمحافظة على الإنسان والمكان مع توفير كل الخدمات وفق توجيهات القيادة الرشيدة - رعاها الله - وحرصها على سلامة المجتمع والإنسان والمكان.

وحث «السديس»، قاصدي الحرمين الشريفين، على ضرورة التقيد بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المطبقة في الحرمين الشريفين، من ارتداء الكمامة الطبية، والمحافظة على التباعد الجسدي، والالتزام بتعليمات الجهات المختصة.