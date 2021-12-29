مدير معهد إعداد القادة بحفل سفراء الأزهر: تدريب وتأهيل 1000 شاب أزهري

شارك كريم همام مدير معهد إعداد القادة بوزارة التعليم العالي، والدكتور عبد المنعم الجيلاني وكيل المعهد فى الحفل السنوى لمشروع سفراء الأزهر بقاعة مؤتمرات الأزهر، والذى عقد تحت شعار "تأهيل القيادات الأزهرية .. صناعة قائد متطوع"، والتى نظمته المنظمة العالمية لخريجى الأزهر، وجامعة الأزهر تحت رعاية فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، بالتعاون مع الاتحاد العربي للتطوع، والذي أقيم فعالياته تحت رعاية معهد إعداد القادة.

وخلال كلمته هنأ الأستاذ الدكتور كريم همام مدير معهد إعداد القادة المشاركين فى المشروع، مؤكدا على ضرورة ترسيخ ثقافة التطوع وتعزيز قيم المحبة والانتماء والولاء نحو المشاركة فى تنمية المجتمع من خلال إتاحة الفرص ومجالات المشاركة الحقيقية للشباب حيث أن الشباب هم قاطرة التنمية لذا لابد من تأهيلهم ليصبحوا سفراء فى كافة ربوع مصر، بناء على التعاون بين المعهد والمنظمة لتدريب ١٠٠٠ شاب أزهري كسفراء للأزهر مع الجهات الأخرى مثل وزارة التضامن الاجتماعي ووزارة الشباب والرياضة لتنمية مهارات الشباب

وجدير بالذكر أنه حضر الحفل الختامي لمشروع سفراء الأزهر سفراء ووزراء الدول وقيادات جامعة الأزهر والمنظمة والمشاركين ببرنامج سفراء الأزهر.

وفي ختام الحفل السنوى لمشروع سفراء الأزهر تم تكريم كريم همام مدير معهد إعداد القادة تقديرًا لجهوده.