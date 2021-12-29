عبدالغفار: تعديلات قانون الجامعات تعطي للأساتذة المتفرغين حق الجمع بين المكافأة والمعاش

قال الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إن موافقة مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي على تعديل المادة 121 من أحكام قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972، هدفها أن يتقاضى عضو هيئة التدريس المتفرغ مكافأة تساوي كامل الأجر لنظيره من أعضاء هيئة التدريس العاملين، بحيث لا يُنتقص من حقوقه المالية أي مبالغ، مع الجمع بين المكافأة والمعاش، مشيرًا إلى أن هذه المادة قبل التعديل كانت تنص على انتقاص المكافأة بمقدار المعاش.

وأوضح أن تعديل هذه المادة أجاز ندب وإعارة أعضاء هيئة التدريس المتفرغين وفقًا للضوابط التي يضعها المجلس الأعلى للجامعات، بما يراعي حسن سير العمل.

الاشتراك في مشروع التأمين الطبي مطلع يناير 2022

ومن ناحية أخرى، أعلن الوزير بدء التقدم للاشتراك في مشروع التأمين الطبي، المُقدم من صندوق رعاية أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات والمعاهد البحثية التابعة للوزارة، وذلك بتحميل تطبيق شركة مصر للتأمينitfusion misr healthcare (MHN) من خلال Play Store عبر الرابط التالي: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.itf.MisrHealthCare أو تحميله من Apple Store من خلال الرابط التالي: https://apps.apple.com/eg/app/itfusion-misr-healthcare/id1523450136 ثم إدخال اسم المُستخدم info@misrhcn.com وإدخال كلمة المرور 12345 حتى يتمكن العضو من معرفة المستشفيات، والاستشاريين، والمعامل ومراكز الأشعة المُتعاقدة مع الشركة ‎بأنحاء الجمهورية، وكذلك تحديد آليات التشغيل للكشف الطبي، وصرف الأدوية من الصيدليات، والمعامل، والأشعات، كما يُمكن للعضو الاطلاع على التفاصيل الكاملة لتغطية الخدمات الطبية بالمستشفيات والمراكز الطبية، من خلال الموقع الإلكتروني لشركة مصر للتأمين https://www.misrhcn.com وستجري إتاحة كل البيانات وغيرها من الأخبار المُتعلقة بالصندوق على المنصة الإلكترونية الخاصة بالصندوق hcf.mohesr.gov.eg بدءًا من 1/1/2022، الذي جرى إنشاؤه لتقديم خدمات الرعاية الصحية والاجتماعية لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم، مشيرًا إلى أن إدارة الصندوق ناقشت العديد من الاقتراحات لدعم أعضاء هيئة التدريس ومُعاونيهم، وتقرر البدء بمشروع التأمين الطبي كأول نشاط للصندوق، ويتبعه تقديم خدمات أخرى بالتدريج.

استمرار عمل صناديق الرعاية الصحية لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات

وأكد عبدالغفار استمرار عمل صناديق الرعاية الصحية لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات كما هي، وأن الاشتراك في صندوق رعاية أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم التابع للوزارة يُعد اختياريًّا، ويحصل الأساتذة المتفرغون على نفس المزايا التى يحصل عليها أعضاء هيئة التدريس العاملون، وذلك حتى سن 70 عامًا، أما بالنسبة لمن هم فوق سن الـ70 عامًا، فقد جرى إدراجهم بنفس المزايا، عدا صرف الأدوية، الذي تُغطيه الصناديق بالجامعات، مشيرًا إلى أنه جرى تخصيص خط ساخن على رقم «16431» للرد على أعضاء الصندوق فقط، وكذلك تخصيص رقم «واتسآب» خاص بالصندوق ورقمه «01060555750» وسيجري تفعيله بدءًا من 1/1/2022.

وأكد أن هذه الجهود تأتي في إطار حرص الدولة المصرية قيادةً وحكومة على تقدير أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم؛ باعتبارهم عصب الحياة الجامعية، ولدورهم الوطني في تطوير التعليم وخدمة المجتمع.