حالة الطقس غدا في القاهرة والاسكندرية.. «الأرصاد» توضح

يبحث كثير من المواطنين عن حالة الطقس غدا في القاهرة والإسكندرية، وذلك بعد تحذيرات هيئة الأرصاد من سوء الأحوال الجوية، التي تشهدها البلاد بداية من غد الخميس، لذا تزداد عمليات البحث عبر محرك «جوجل» عن حالة الطقس غدا في القاهرة والإسكندرية، وما إذا كان الطقس سيشهد حالة من سوء الأحوال الجوية أم سيكون لطيفًا.

حالة الطقس غدا في القاهرة والإسكندرية

وكشفت الهيئة العامة للأرصاد، في بيان لها صدر اليوم، عن أن حالة الطقس غدًا الخميس، تشهد بدء حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، وتمتد هذه الحالة حتى منتصف الأسبوع المقبل.

وأوضح خبراء هيئة الأرصاد أنه خلال ساعات النهار يسود طقس مائل للبرودة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، معتدل على شمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، ويكون الطقس شديد البرودة ليلًا على الأنحاء كافة، ويصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء.

الظواهر الجوية غدا

وبحسب خبراء الأرصاد فإن غدًا تنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، وقد تكون مثيرة للرمال والأتربة، إذ يعمل نشاط الرياح على اضطراب في حركة الملاحة البحرية على البحر المتوسط وترتفع الأمواج لتصل إلى 4 أمتار.

أماكن سقوط الأمطار غدا

ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد أنّ هناك فرصة غدًا لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة ليلًا بنسبة حدوث 40% تقريبًا على مناطق «دمياط- بورسعيد- الغربية- الشرقية- المنوفية- القليوبية- القاهرة- الجيزة- الإسماعيلية- السويس- الفيوم- بني سويف» على فترات متقطعة.

كما تكون الفرصة مهيأة لسقوط أمطار متوسطة ورعدية أحيانًا بنسبة حدوث من 50:60% على مناطق من «السلوم- مطروح- الإسكندرية- البحيرة- كفر الشيخ- الدقهلية» على فترات متقطعة.

حالة البحرين المتوسط والأحمر

وكشف خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة البحرين غدًا، حيث يضطرب حالة البحر المتوسط، غدًا، حيث يتراوح ارتفاع الأمواج بين مترين ونصف المتر إلى أربع أمتار، والرياح السطحية جنوبية غربية إلى شمالية غربية، أما حالة البحر الأحمر فتكون خفيفة إلى معتدلة، ويتراوح ارتفاع الموج بين متر إلى متر ونصف المتر، والرياح السطحية جنوبية غربية.

وناشدت هيئة الأرصاد المواطنين ضرورة اتخاذ الاحتياطات اللازمة لمواجهة الطقس، ومتابعة النشرة الجوية التي تصدر بشكل يومي.