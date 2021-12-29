«القوى العاملة»: 272 منحة لرعاية العمالة غير المنتظمة في القاهرة

تلقت وزارة القوى العاملة تقريرا من المستشار مدحت الغمراوي مدير مديرية القوى العاملة لمحافظة القاهرة، كشف خلاله أن المديرية شنت حملات على مصانع وشركات ومنشآت القطاع الخاص بمحافظة القاهرة، للتأكد من تطبيق معايير ومبادئ منظمة العمل الدولية، ونصوص مواد قوانين العمل، ومعايير السلامة والصحة المهنية والبيئية، والتزام هذه المنشآت بتحرير العقود السليمة للعاملين والتأمين عليه اجتماعيا وصحيا، وتوفير كافة الرعاية لهم.

دعم العمالة غير المنتظمة

وفيما يتعلق بالعمالة غير المنتظمة المسجلة رسميا في محافظة القاهرة، أفاد مدير المديرية في تقريره المرسل لوزير القوى العاملة، أن المديرية صرفت 272 منحة في إطار رعاية العمالة غير المنتظمة وهي على النحو التالي:

168 منحة مولود جديد بإجمالى 340 ألف جنيه

71 منحة زواج بمبلغ 213 ألف جنيه

29 منحة وفاة أحد الأقارب بإجمالى 58 ألف جنيه

صرف 4 منح وفاة عامل لـ 4 أسر بإجمالى 40 ألف جنيه

صرف 4 آلاف جنيه لعمل عملية جراحية صغرى لعاملين اثنين.

تواصل إجراءات التفتيش على المنشآت

وأضاف مدير القوى العاملة بالقاهرة خلال تقريره المرسل لـ وزارة القوى العاملة ، أن المديرية تواصل إجراء التفتيش على المنشآت بشكل دوري، لافتا الى أنه تم خلال شهر نوفمبر الماضي التفتيش العمالي على 348 منشأة دوري وشن حملات مفاجئة ومباغتة، مؤكدا أن هذا التفتيش وهذه الحملات تمكنت من تحرير 345 محضرا لمنشآت مخالفة.

وأوضح الغمراوي أن مديرية القوى العاملة بمحافظة القاهرة تلقت 636 شكوى عمالية للفحص والدراسة والبحث، حيث قامت المديرية بتسوية 208 شكاوى منها، وتبقي 428 شكوى لتكون تحت البحث والدراسة.

التفتيش على 199 منشأة بالقاهرة

ولفت مدير مديرية القوى العاملة للعاصمة إلى أن لجان السلامة والصحة المهنية والبيئية التي تم تشكيلها، قامت بالتفتيش على 199 منشأة، وإعادة التفتيش على 370 منشأة أخرى، وأسفر التفتيش عن تحرير 215 محضر سلامة وصحة مهنية، كما تم بحث 10 شكاوى، بالإضافة إلى تنظيم وعقد 13 ندوة توعية للعمال في منشآت القطاع الخاص بمحافظة القاهرة، لافتا إلى أن التقرير المقدم لوزير القوى العاملة، أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المنشآت المخالفة، التي ثبت وجودها.