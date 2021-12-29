«الأرصاد» عن طقس رأس السنة: سيول ورعد وكرات ثلجية

كشفت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس خلال الفترة المقبلة، إذ ذكرت أنه بداية من الغد تشهد البلاد حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، وذلك بسبب منخفض جوي متمركز على البحر المتوسط، يتسبب في جلب كتل هوائية قادمة من جنوب أوروبا، إذ نشهد تساقط أمطار متوسطة الشدة ورعدية على المناطق الشمالية تبدأ على السلوم وتتجه لمطروح والإسكندرية.

الأرصاد تكشف سبب عدم الاستقرار في الأحوال الجوية

وأضافت «شاكر» أنه من المتوقع سقوط أمطار خفيفة لمتوسطة على القاهرة الكبرى، وتمتد لمدن القناة وشمال الصعيد وبعض المناطق من دمياط ومطروح مساء الغد، مؤكدة في الوقت ذاته أن ذروة حالة عدم الاستقرار تكون الجمعة المقبلة، إذ تصبح الأمطار غزيرة ومتوسطة ورعدية على المناطق الشمالية، وتكون مصحوبة بحبات البرد، وتؤثر على الكثير من المناطق مثل السلوم ومطروح وكفر الشيخ والإسكندرية والبحيرة والغربية والدقهلية والشرقية.

وأشارت وكيل مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إلى أن حبات البرد تمتد للمنوفية وبورسعيد والإسماعيلية والقليوبية والقاهرة والجيزة والفيوم والمنيا وبني سويف، وتصل لسيناء ومنطقة خليج السويس، والطبيعة الجبلية بها، ما يجعل الأمطار تصل لحد السيول بها، مؤكدة أن هذه الأمطار تمتد حتى السبت المقبل، ويصاحب هذه الحالة انخفاض طفيف في درجات الحرارة تتراوح بين درجتين و3 درجات.

نشاط الرياح يجعلنا نشعر بزيادة في برودة الطقس

وأردفت أن نشاط الرياح يجعلنا نشعر بزيادة في برودة الطقس، بينما الأمطار تقل قليلًا السبت لكنها تستمر حتى الأحد المقبل، وتكون متوسطة ورعدية، ومصحوبة بكرات الثلج الصغيرة يوم الجمعة في الإسكندرية والسواحل الشمالية، بينما تبدأ متوسطة الشدة ورعدية على المناطق الشمالية، ومع دخول فترات النهار تتقدم السحب تدريجيًا، وخلال الليل، يبدأ تأثر هذه السحب بأمطار خفيفة ومتوسطة على مناطق من القاهرة ومدن القناة والصعيد.