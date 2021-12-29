الأرصاد: سقوط حبات برد وأمطار رعدية غزيرة على القاهرة حتى الأحد

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المجلس الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية التي ستشهدها البلاد اعتبارًا من الغد الخميس، قائلة إنَّ البلاد ستشهد نشاطًا للرياح المثيرة للرمال والأتربة بسبب التأثر برياح جنوبية غربية تصل سرعتها ما بين 40 لـ50 كم في الساعة.

أمطار غزيرة ورعدية تصل للصعيد

وأضافت «منار غانم»، خلال لقاء على شاشة قناة «EXTRA NEWS»، اليوم الأربعاء، أنَّ البلاد تشهد غدًا سحب منخفضة ومتوسطة ورعدية على السواحل الغربية، ومع تقدم ساعات النهار تتقدم هذه السحب لتشمل القاهرة الكبرى ومناطق من الدلتا، لتشهد ساعات الليل سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة التي قد تمتد إلى شمال الصعيد.

وأوضحت أنَّ كميات الأمطار تشهد زيادة في الجمعة المقبلة، لتكون الأمطار غزيرة ورعدية على بعض المناطق من السواحل الشمالية للبلاد، يصاحبها سقوط لحبات البرد على القاهرة الكبرى وبعض مناطق شمال الصعيد.

سيول على مدن القناة والبحر الأحمر السبت المقبل

ولفتت عضو المجلس الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية إلى أنَّ كميات الأمطار ستنخفض يوم السبت مقارنة بيوم الجمعة، ثم تعاود غزارتها الأحد المقبل، يصاحب ذلك انخفاض لدرجات الحرارة، وسيكون ملحوظ مع نشاط الرياح، مشيرة إلى تأثر المناطق المحيطة بسلاسل جبال البحر الأحمر ومدن القناة أمطار غزيرة السبت المقبل، ما سيؤدي لتشكّل السيول على هذه المناطق.

الفرق بين الثلوج وحبات البرد

وأفادت بأنَّه في الفترات السابقة شهدت الأجواء تساقط للثلوج على مرتفعات جبال سانت كاترين وحبات البرد في الإسكندرية، التي نتجت عن وصول درجات الحرارة لما دون الصفر المئوية على مرتفعات سانت كاترين، منوهة إلى سقوط حبات البرد، التي ستشهدها بعض المناطق الأيام المقبلة على السواحل الشمالية والقاهرة الكبرى، هي نتيجة للتبريد الشديد لطبقات الجو العليا.