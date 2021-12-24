وزير الأوقاف: الدولة شهدت نقلة نوعية تاريخية وتسير لمستقبل أفضل

قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن الخطاب الدعوى يحتاج إلى تعدد الرسائل الدعوية، موضحا أن الوزارة بدأت في إنتاج برامج موجهة مسجلة للأطفال وأخرى بلغة الإشارة لتوصيل تعاليم الإسلام الصحيحة، خاصة وأن الجماعات المتطرفة خصصت مواقع وصفحات للغة الإشارة تستهدف فيها هذه الشريحة وكان لازما علينا مواجهتهم مع انتشار هذه الصفحات على نطاق واسع.

وذلك خلال اجتماعه بالأئمة في حضور اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد ضمن احتفالات بورسعيد بعيد النصر بالعيد القومي رقم 65.

جمعة: المسابقة العالمية للقرآن الكريم لها أثر في تشجيع النوابغ

وأعلن «جمعة» افتتاح مركز الثقافة الإسلامية ومحفظي القرآن الكريم عن بعد، وأكد وزير الأوقاف على النموذج المرئي في الدعوة، وأن الوزارة تهتم بتكثيف الرسائل الدعوية وطالب الأئمة بنشر هذه الرسائل على صفحاتهم وأن يتداول نشرها المواطنون لمنع الأفكار المتطرفة، كما أكد أن المسابقة العالمية للقرآن الكريم لها أثر في تشجيع النوابغ في حفظ القرآن الكريم وأن الرئيس السيسي يحرص على إظهار هذه النوابغ ومنهم الطفل أحمد تامر.

وأشار جمعة، إلى أنه بالتنسيق مع الأزهر الشريف ودعوة العلماء والمفكرين والإعلامين في توعية المجتمع تم الإعلان عن دورات متخصصة وكذلك فتح قضايا مهمة منها قضايا الأسرة والحد من ظاهرة الطلاق، وأن يكون الخطاب الديني في خدمة المجتمع ومصالح البلاد والعباد، وهى دورات ميدانية تنشر بالتنسيق مع الأزهر ودار الإفتاء المصرية ووزارة العدل.

جمعة: الاهتمام بالتثقيف الأسرى والحد من الطلاق والزواج المبكر

وقال وزير الأوقاف، مهمتنا التثقيف الأسرى بأن يتحمل كل من الطرفين الآخر والحد من الزواج المبكر دون تأهيل لأنه يسبب الطلاق، مؤكدا أن الشاب غير القادر على تحمل المسؤولية مثل الطفل لا يمكن تحميله فوق طاقته، وينعكس ذلك سلبا على الأسرة.

وأضاف جمعة، أن انعقاد مجلس الوزراء أمس بالعاصمة الإدارية الجديدة أظهر أن مصر دولة كاملة تبنى بناء حديثا، وأنه كما أكد رئيس الوزراء أن العاصمة الإدارية كانت مجرد خطة من سنوات وتحولت اليوم إلى المستوى العالمي الحديث، والدولة شهدت نقلة تاريخية نوعية تسير إلى مستقبل أفضل ونمط جديد من الإدارة وعصر الرقمنة وهو إشارة إلى تحول مصر إلى عصر جديد، وظهر ذلك من خلال التأمين الصحي الشامل والتحول الرقمي والتعليم.

جمعة: بورسعيد تشهد سنويا طفرة تعكس مخطط الدولة للتنمية

وقدم الدكتور مختار جمعة التهنئة لمحافظة بورسعيد بالعيد القومى لها، مؤكدا أن المحافظة كل عام تشهد طفرة ونقلة جديدة من مخططات الدولة تنعكس آثارها الإيجابية على المواطن.