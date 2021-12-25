وزير الأوقاف يكلف محمد عزت بتسيير أعمال أمين عام الشئون الإسلامية

كلّف الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، الدكتور محمد عزت بتسيير أعمال أمين عام المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، خلفا للدكتور هشام عبد العزيز القائم بأعمال رئيس القطاع الديني.

جهود المجلس الأعلى للشئون الإسلامية

وكانت وزارة الأوقاف، أعلنت جهود المجلس الأعلى للشئون الإسلامية خلال عام 2021م، وذلك ضمن حصاد العام، مؤكدة أنه تمت المشاركة في سبعة معارض من أهمها: معرض القاهرة الدولي رقم «52» للكتاب، ومعرض أكاديمية ناصر العسكرية ، وعدد من المعارض بجامعة الأزهر والجامعات المصرية، وقد بلغت إيرادات مبيعات المعارض والمكتبات والمجلات بهذه المعارض «1,414,285» جنيهًا لأول مرة.

وتم إهداء «14290» كتابًا علميًّا من إصدارات وزارة الأوقاف والمجلس الأعلى للشئون الإسلامية للدول العربية والأجنبية.

زيادة المنحة المقدمة للطلبة الوافدين

كما تم زيادة المنحة المقدمة للطلبة الوافدين والمسجلين على منحة المجلس الأعلى للشئون الإسلامية لتكون كالتالي:

أولًا: طلبة المرحلة الجامعية، زيادة المنحة المقدمة لهم من 500 جنيه إلى 1500 جنيه شهريًا، بنسبة زيادة تصل إلى 200%.

ثانيًا: طلبة المرحلة الثانوية، زيادة المنحة المقدمة لهم من 500 جنيه إلى 700 جنيه شهريًا، بنسبة زيادة تصل إلى 40%.

وتم تنفيذ 6 معسكرات تثقيفية للأئمة والوافدين ومعلمي التربية الدينية، وإطلاق الموسم الثقافي الخامس للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية تحت عنوان: «تصرفات الحاكم وخطورة الافتئات عليها»، وتم عقد 50 صالونًا ثقافيًّا ولجنة علمية وندوة.