«حنفي» عن عودة الإجراءات الاحترازية بالسعودية: تحقق حصانة مجتمعية

تبدأ السعودية، صباح غد الخميس، تفعيل الإجراءات الاحترازية مجددًا، بقرار من وزارة الداخلية بالمملكة، وتتمثل في إعادة الإلزام بارتداء الكمامات الطبية، وتحقيق التباعد الاجتماعي بين المواطنين في مختلف الأماكن.

وتأتي تلك القرارات بعد تقارير السلطات الصحية بالمملكة، التي تفيد بزيادة أعداد المصابين بكورونا في الأيام الأخيرة، بجانب انتشار السلالات المتحورة، بحسب بيان وزارة الداخلية، مع تفعيل عقوبات على المخالفين.

عودة الإجراءات الاحترازية للحفاظ على الوضع الصحي بالمملكة

وفي هذا الشأن، قال عادل حنفي، نائب رئيس الاتحاد العام للمصريين بالمملكة العربية السعودية، إن الهدف الأساسي من عودة تفعيل الإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامة في الأماكن المغلقة والمفتوحة، هو الحفاظ على الوضع الصحي في المملكة السعودية، والحد من ارتفاع نسب الإصابات والوفيات.

مبادرة للتطعيم بالجرعة الثالثة

وأضاف «حنفي» في حديثه لـ «الوطن»، أن وزارة الصحة بالمملكة أطلقت مبادرة تحت شعار «حافظ على مستواك بالجرعة التنشيطية»؛ تشجعيا على التطعيم بالجرعة الثالثة لمن مر على تلقيهم اللقاح 6 أشهر، ودعت الوزارة جميع المواطنين إلى سرعة تلقي جميع الجرعات المطلوبة، حتى تصل المملكة للحصانة المجتمعية بتطعيم 70% من سكان السعودية، مضيفًا أن ذلك بجانب تأكيد الوزارة على أمان لقاحات كورونا للأطفال.

نسب التطعيم بالسعودية

واستكمل أن الوزارة أكدت على ارتفاع المنحنيات الوبائية بالمملكة، مشيرا إلى أن عدد الجرعات المعطاة للمواطنين في السعودية بلغت 49 مليون جرعة، وحصل 22 مليون و900 ألف شخص على الجرعتين كاملتين، لافتًا إلى أن ما تبقى من سكان الممكلة لتلقي الجرعة الثانية نحو 5% من إجمالي السكان لتدخل السعودية في نطاق الحصانة المجتمعية.

ومن جانبها، قررت وزارة الشؤون الإسلامية السعودية، إعادة تفعيل الإجراءات الاحترازية داخل المساجد، وتحقيق التباعد بين المصلين، وارتداء الكمامات الطبيىة خلال الصلاة.