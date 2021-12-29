رئيس «طاقة النواب»: القطاع الخاص شريك رئيسي في المشروعات العملاقة

قال النائب حسام صالح عوض الله رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، إن الحملة الظالمة على الوطن من جانب البعض، بزعهمهم بتهميش القطاع الخاص في المشروعات القومية والعملاقة التي تنفذ في الدولة، لا أساس لها من الصحة على الإطلاق، مؤكدا أن القطاع الخاص شريك كامل في كل مشروعات الإعمار والتنمية، ومنها مشروعات الطاقة الضخمة.

شركات القطاع الخاص

ونوه صالح عوض الله، في بيان اليوم، بمساهمة نحو 32 شركة من كبريات شركات القطاع الخاص، في إنشاء مجمع بنبان للطاقة الشمسية، باستثمارات تخطت ملياري دولار، وهو أكبر مشروع للطاقة الشمسية في العالم.

وأضاف رئيس طاقة النواب، أن مشاركة القطاع الخاص في مجال الطاقة، مشاركة قوية ومتميزة على مدار 7 سنوات مضت، ولا تقتصر على الاستثمار الأجنبى فقط، لافتا إلى أن الشركات المحلية والمصرية، لها باع كبير فى التعاون مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، في عشرات من مشاريع الطاقة في الوطن.

قطاع الطاقة حقق إنجازات كبيرة

واختتم النائب حسام صالح بأن ما تحقق في مجال الطاقة في الوطن طوال الفترة الماضية، يؤكد على تحقيق إنجازات حقيقية سواء في مجال النفط والغاز أو في مجال الكهرباء والطاقة المتجددة.

وكانت لجنة الطاقة بمجلس النواب استعرضت منذ أيام مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانونين رقمي 102 لسنة 1986 بإنشاء هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة و203 لسنة 2014 بشأن تحفيز إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة وبإلغاء هيئة تنفيذ مشروعات المحطات المائية لتوليد الكهرباء، والذي يهدف لالغاء هيئة تنفيذ مشروعات المحطات المائية لتوليد الكهرباء وأيلولة أصولها إلى هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة المنشأة بالقانون رقم 102 لسنة 1986.