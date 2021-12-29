طارق علام يحصل على جائزة «الإعلام العربي الدولية»

قدم المركز العربي الأوربي لحقوق الإنسان والقانون الدولي بالنرويج، جائزة الإعلام العربي الدولية، للإعلامي المصري طارق علام، مقدم برنامج «كلام من ذهب»، المذاع على قناة المحور الفضائية، ويعد أول شخص يحصل على هذه الجائزة.

جائزة الإعلام العربي الدولية

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم الأربعاء، بأحد فنادق القاهرة، وتضمن المؤتمر الصحفي توقيع كتاب «كيف تكون إنسانا»، للإعلامي طارق علام بالتعاون مع مؤسسة دار إبييدي للنشر والتوزيع.

أبرز المعلومات عن طارق علام

يعد طارق علام أحد أشهر العاملين في المجال الإعلامي، ولد «علام» في 7 فبراير عام 1962، بقرية الغاز في محافظة الشرقية.

وبدأ علام، حياته بالعمل ضابط شرطة، ثم انتقل إلي العمل الإعلامي، وحقق فيه شهرة واسعة، من خلال برنامجه الإنساني الشهير «كلام من ذهب»، وهو من أهم البرامج الاجتماعية في مصر، وتقوم فكرته على طرح الأسئلة العامة للجمهور، في مقابل تقديم جوائز جنيهات ذهبية لمن يستطع الإجابة عن السؤال الذي يعرضه خلال الحلقة.

ويعتبر المركز العربي الأوروبي لحقوق الإنسان والقانون الدولي، الذي يمنح الجائزة، منظمة دولية مستقلة غير هادفة للربح، وتعمل بموجب ميثاق الأمم المتحدة.

وانطلق المركز في 19 يونيو 2006، ويتمتع بالعديد من الامتيازات الدولية، وذلك باعتباره معترفا به دوليا من الأمم المتحدة، ويشارك في فعاليات الاتحاد الأوروبي دائما، ويهدف إلى تعزيز مبادئ حقوق الإنسان ونشر القيم والتسامح، وذلك من خلال العديد من البرامج الإنسانية التي يطلقها، وتأتي من ضمنها هذه الجائزة التي منحها للإعلامي المصري طارق علام، كما يقدم جوائز أخرى منها جائزة الصحفي الحر، وجائزة التميز الإنساني.