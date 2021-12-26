زين إمام بطل الجزء الثالث من المسلسل الهندي «حب خادع»

يُمثل الفنان الهندي زين إمام، دور البطولة في الجزء الثالث بالمسلسل الهندي الشهير «حب خادع»، بالمشاركة مع الهندية ريم سمير، وسوف يتم بث العمل على قناة «كولورز تي في» الهندية خلال الفترة المقبلة.

حقق مسلسل «حب خادع» نجاحًا كبيرًا خلال عرضه على القنوات العربية في الجزء الأول والجزء الثاني، لذا يتحمس الجمهور العربي لعرض الجزء الثالث من العمل.

زين إمام يعرب عن سعادته بالتعاون مع ديبتي وكاريشما

وعبر الفنان الهندي «زين إمام»، عن أنه سعيد للتعاون الثاني مع ديبتي كلاوني، وكاريشما جين، في الجزء الثالث من مسلسل «حب خادع»، عبر صفحته الشخصية على «إنستجرام».

وقال «زين» إمام خلال إعلانه عن البرومو الترويجي للعمل، إنه متحمس للغاية، معلقًا: «متحمس للعمل مرة أخرى مع اثنين من المفضلين لديه، هما ديبتي كلواني وكاريشما جين».

وتابع إمام، قائلًا: «ديبتي كلواني تمتلك عاقلًا لامعًا، وأبدعت بكتابة القصة والسيناريو، إنها أيضًا إنسانة عظيمة»، كما قال على العمل مع المنتجة كاريشما جين: «إنها منتجة تعطي الفرص دائمًا ورائعة».

مسلسل حب خادع

وأدى الفنان أرجون بيجلاني، دور البطولة في الجزء الأول من مسلسل «حب خادع»، ويطلق عليه بالهندية «Ishq Mein Marjawan»، بجانب مشاركة الهندية أليشا بانوار، وقد حقق نجاحًا مذهلًا بالهند وبالوطن العربي وبكل الدول التي عرض بها المسلسل.

بينما قام الفنان سيدرهات مالهوترا، ببطولة الجزء الثاني من العمل، مع الفنانة الهندية الشهيرة هيلي شاه، وشاركهم أيضا فيشال فاشيشتا، مع نخبة من نجوم الدراما الهندية.

ويقوم الفنان الهندي زين إمام وريم سمير، ببطولة الجزء الثالث من مسلسل «حب خادع»، وسوف يتم عرضه قريبًا على قناة «كولورز»، وهي أكبر القنوات الهندية إنتاجيًا في الأعمال الدرامية.

أعمال الفنان الهندي زين إمام

قام الفنان الهندي زين إمام، بعدة أعمال درامية ناجحة، بداية منذ مشاركته بدور ثان في مسلسل «غموض الحب» مع جاسمين بهاسين، مرورًا بأول بطولة مطلقة بمسلسل «أسيرة قلبي» أو الذي يعرف بـ «Naam Karann» بالهندية، مع الهندية أديتي راثور، وحققا نجاحًا كبيرًا، نتجت عنه أكبر قاعدة جماهيرية للعمل.

ومن ثم شارك زين إمام ببرامج الواقع أيضًا الشهيرة، كانت أبرزها برنامج «إكس فاكتور» الهندي برنامج المخاطر الذي يطلق عليه «KKK»، ومن ثم شارك بالمسلسل الهندي الشهير «للعشق جنون» مع ناكول ميهتا وسوربي تشاندانا، الذي عرض لمدة ثلاث أعوام على قناة «MBCBOLLYWOOD».

ثم اتجه زين إمام، للمشاركة بعدة أعمال درامية تعرف بمسلسلات الويب، التي تشابه المسلسلات العربية التي تعرض على المنصات بالفترة الأخيرة.

مسلسل «حب خادع»، كل جزء منه بقصة مختلفة عن التي قبلها، وبأبطال مختلفين، لكنه يحقق نجاحًا بكل جزء يتم عرضه.