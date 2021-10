أرجون كابور يهنئ بارنيتا شوبرا بعيد ميلادها بصور فوتوشوب

هنأ النجم الهندي الشهير أرجون كابور، اليوم الجمعة، صديقته المقربة بارنيتا شوبرا، بعيد ميلادها الـ 33، بمداعبتها بالفوتوشوب، وذلك من خلال تركيب صوره معها خلال سفرياتها حول العالم.

سفير السياحة العالمي

ونشر أرجون كابور عبر موقعه الشخصي على موقع الصور والفيديوهات «إنستجرام»، صورا مركبة له مع النجمة الهندية بارنيتا شوبرا، خلال سفرياتها حول العالم، وكتب عليها: «باري.. أنت تسافرين حول العالم وأنا أسافر معك في قلبك.. عيد ميلاد سعيد لسفير السياحة العالمي.. تستحقين الحصول على اللقب».

بارنيتا شوبرا ترد على أرجون

وشاركت بارنيتا شوبرا مداعبة أرجون كابور لها معلقة «Almeidaaaa - mat karo mera peeechaaa»، وتعني لا تتبعني، وتابعت بتعليق آخر للرد عليه: «OHO bina visa ke entry??? Baba please show me your passport. My favorite human, mera pehla, original hero, and dost. I lovee you (omg)»، وتعني: «يا إلهي بدون تأشيرة، بابا من فضلك أرني جواز سفرك.. شخصي المفضل، بطلي الأصلي الأول، وصديقي، أحبك».

كما شارك نجوم بوليوود، أرجون بمداعبة بارنيتا شوبرا، ومن بينهم كريتي سانون، وأنوشكا شارما، وأديتي راو، وشاركت سانون بايموجي الضحك عليهما، وكذلك شارما، واديتي راو حضري.

ويعد أرجون كابور وبارنيتا شوبرا، من أشهر ثنائيات بوليوود، وشاركا معا أول مرة بطولة فيلم «Ishaqzaade»، عام 2012، ونشبت بينهما منذ حينها علاقة صداقة قوية، كما أنهما شاركا معا بطولة فيلم «نمستيه إنجلترا»، وفيلم «Sandeep Aur Pinky Faraar».

بارنيتا شوبرا من أكبر عائلات بوليوود، فهي ابنة عم النجمة الهندية العالمية «بريانكا شوبرا»، وشاركت بارنيتا بعدة أفلام ناجحة، وتمتلك روح مميزة بأعمالها وخفة روحها، وحققت نجاحا كبيرا منذ مشاركتها بفيلم «Daawat e ishq»، مع النجم الشهير اديتيا روي كابور، وكانت بدايتها عام 2011 بالفيلم الشهير «ريكي بال»، ومن أشهر أفلامها «ميري بيار بيندو» مع النجم ايوشمان كورانا.

آخر أعمال بارنيتا شوبرا

وتجسد شوبرا، في فيلم The Girl On The Train، نفس الشخصية التي قدمتها إيميلي بلنت في النسخة الأصلية من الفيلم، وهي ليست قلقة من مقارنتها بنجمة بموهبة إيميلي بلنت، بل وكانت تتوقع أن تعقد مثل هذه المقارنات منذ أن قررت العمل في الفيلم.

وقالت في تصريح صحفي: «علي أن أقول إنني لم أتخوف بعد قبول العمل في فيلم The Girl On The Train من مقارنتي بإيميلي بلنت، إنها ممثلة عظيمة حقا، وأنا أدرك تماما أن قيامي بدورها في النسخة الهندية من الفيلم يتسبب في عقد مقارنات، ولكن الحقيقة أنني أحببت هذا التحدي، تحدي تقديم أداء يليق بشهرة الفيلم الأصلي».